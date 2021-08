La actriz y militante feminista Thelma Fardín respaldó a través de su Instagram la causa de "Lupe", la mujer tucumana que acusa al legislador provinical y lider del partido Fuerza Republicana Ricardo Bussi, por violencia, abuso sexual y usurpación de identidad hace ya más de un año.

"Lupe denunció a Ricardo Bussi más de once veces. Ratificó, tuvo que contar una y otra vez la historia. Nos piden que vayamos a la Justicia, pero no hacen nada. No solo eso, sino que recibió amenazas del comisario Ramón Ardiles", explicó Fardin en su publicación, donde incluyó el audio del policía donde le advierte a la victima dejar de hablar, "no vaya a ser cosa que aparezcas ahogada".

La mujer de 26 años conocida como "Lupe" (su identidad es preservada), viajó a Buenos Aires para apelar por su caso frente al Presidente de la Nación: "Ayer se encadenó en la Quinta de Olivos para tratar de conseguir una respuesta", informó Fardin en el video. "Si no nos moviliza esto, ¿entonces, qué?", declaró la actriz.

La denuncia contra Ricardo Bussi: violación y usurpación de identidad

Hace más de un año que una denuncia contra Ricardo Bussi de parte de una mujer de 26 años que colaboraba con su partido, ingresó en la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual. En la misma, denunció que el legislador de Fuerza Republicana habría abusado sexualmente de ella en los primeros meses del 2020, en su despacho de la Legislatura.

"Lupe" llegó al partido tras una situación de extrema vulnerabilidad: en 2019, luego de que su expareja le tiró una bomba que explotó una garrafa, la joven sufrió de graves quemaduras y perdió su trabajo. Aún bajo persecución y enfrentando una dura situación financiera, se acercó al partido.

El partido fundado por el represor y exgobernador de Tucumán, Antonio Domingo Bussi, le gestionó una Asignación Universal por Hijo (AUH) y le ofreció hacer algunas changas para el partido. Tras meses de trabajar bajo Fuerza Republicana, "Lupe" descubrió que habían usado su identidad para abrir una cuenta con su nombre en la que depositaron $600.000.

"Presidente, no sea cómplice", escribió "Lupe" en el cartel que mostró frente a la Quinta de Olivos.

Cuando se percató del fraude acudió al banco para desconocer la cuenta y denunciar el hecho, tras lo cual Ricardo Bussi la citó a su despacho. "Primero me ofreció dinero y después me insinuó que tenía que tener relaciones con él para solucionar el tema", contó la víctima en su descargo. "Le dije que no iba a acceder a su pedido pero se me vino encima, me tiró sobre su escritorio y me violó".

Tras presentar la denuncia contra el líder del partido, la vida de "Lupe" se vió amenazada gravemente, recibiendo amenazas de policías y siendo víctima de un ataque armado que dejó 16 balas encastradas en la puerta de su casa. "Lupe vive encerrada como si ella fuera el peligro, y no la víctima. Vive con miedo. ¡Basta!", expresó Fardin a través de su cuenta de Instagram, donde pidió apoyo en la causa contra el político.