Cinthia Fernández publicó el comprobante del último depósito que le hizo Matías Defederico, su ex pareja, por la cuota alimentaria de sus tres hijas: Bella, Charis y Francesca . La cifra se alejó mucho de los 168.828 pesos que establecieron la Justicia y los comentarios en su contra explotaron.

La penalista de espectáculos volvió a quejarse públicamente del incumplimiento del exfutbolista a través de su cuenta de Instagram , donde acumula más de 5.7 millones de seguidores.

En respuesta a un seguidor, que le consultó si el exjugador pagaba aunque sea un porcentaje de lo que le correspondía, la ex bailarina dijo: " Expectativa ", y un chat en el que se detalla las " cuota alimentaria actual en efectivo $168.828 más el monto de (atención médica) OSDE ", para luego mostrar la " realidad ". El comprobante del último depósito realizado por Defederico de $55 mil.

Días atrás, Fernández contó que ese dinero solo le sirve para comprar galletitas, artículos de higiene personal y lácteos. “Sin frutas, verduras ni artículos de limpieza. Para un montón de gente es un montón y yo lo respeto, pero no es mi realidad y no es lo que tengo que recibir” , expresó enojada.

La publicación de Cinthia Fernández (Captura de pantalla).

El último escándalo entre Matías Defederico y Cinthia Fernández

La relación de Cinthia y Defederico está marcada por los enfrentamientos y conflictos. El último cruce ocurrió este sábado, cuando en una con Luis Ventura el ex deportista pensó que se hizo con Fernández " porque necesitaba una visa" .

" Mi casamiento fue por algo puntual: uso que vivir en Turquía, me caso, viajé a Turquía a firmar el contrato y tenía una semana de vacaciones. En esa semana me casé por la visa ", sentenció. Además, habló sobre su actual situación económica: " Vivo al día. Tengo un alquiler que ese es uno de mis ingresos ".

Cinthia no se quedó callada y respondió contra los dichos de su ex marido: “ Él fue pésimo hombre, el peor hombre del mundo. Todo el mundo lo ha visto en los programas de televisión, con su infinidad de amantes, incluso yo estoy embarazada ”, dijo, indignada.

" Hubo dos propuestas, en una citaste a todos a comer, abriste un champán y me propusiste casamiento. Ahí no te tenías que ir a jugar a ningún lado. Eso fue mucho antes de que sí nos tuviéramos que casar porque tenías una semana de vacaciones y te ibas a jugar al exterior. Es feo, de poquito huevo que digas eso, pero no pasa nada ", remarcó Cinthia en un largo descargo en su Instagram.

“ Todos saben el hombre que fue. A parir fui sola, eso está en el registro del hospital. Están los mensajes con sus amigos... Todo eso está, lamentablemente. También están los mensajes con las amantes” , agregó Cinthia.