La explosión del escándalo por la aparente separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, por supuestos chats que había tenido el jugador del PSG con Eugenia la China Suárez, la actriz hizo que llegara una notificación a los medios de comunicación, con el objetivo de que ya no difundieran en vivo los chats que los dos protagonistas de esta infidelidad habrían mantenido.

La notificación llegó al programa a Intrusos, en América, por medio de un abogado, con el objetivo de que se evite la divulgación de las charlas entre Suárez e Icardi.

Por su parte, el conductor del programa, Rodrigo Lussich, se quejó por la notificación: "Vos hacé tu vida, está buenísimo, pero agarrársela siempre con el periodismo, dale, es lo más fácil agarrársela con la prensa".

Si bien la China desmintió que se hayan filtrado los chats entre ella e Icardi, lo cierto es que en estos días trascendieron una serie de mensajes hot que el futbolista del PSG (quien no figura en la lista de convocados del París Saint-Germain para el partido contra el Leipzig por "motivos familiares") le habría enviado a la actriz protagonista de Hilo Rojo.

Al parecer, la China Suárez y el jugador solo habrían intercambiado mensajes privados por Instagram, pese a que ninguno de los dos se sigue en las redes sociales. Los allegados a Icardi y a Wanda sostuvieron que no hay nada comprometedor y que el matrimonio no corre riesgo, ya que los involucrados en la presunta infidelidad “nunca se vieron”.

Las fotos que publicó Mauro Icardi, arrepentido, y la respuesta de Wanda Nara y la China Suárez

En el Día de la Madre, Icardi había subido fotos de Wanda Nara y de sus hijos, en su cuenta de Instagram, como un intento de develar a todo el mundo del espectáculo que su matrimonio con la modelo no se rompió.

Una de las fotos que subió Mauro Icardi junto a Wanda Nara, tras el escándalo.

"Feliz Día Mamucha", escribió Icardi, en la foto que se lo veía recostado sobre el pecho de la modelo. Sin embargo, Wanda le contestó a Mauro con un tajante posteo. “Me gusta más mi mano sin anillo”, señaló la modelo y empresaria junto con una foto en la que se veía su mano derecha sin la sortija de casamiento y con una taza de Alicia en el País de las Maravillas, que estaba posada en la mesa ratona de su living.

Wanda Nara posteó una foto sin anillo en su cuenta de Instagram.

A pesar de la notificación que mandó la China Suárez, a través de sus abogados, desmintió totalmente los rumores de que ella haya sido la famosa "zorra" que arruinó "otra familia más". "No tengo idea de donde surgió todo esto. Es cualquiera. Yo a ellos ni los conozco. Me acabo de separar. Estoy en otra. No pienso hablar de nada. No es mi tema, que se arreglen entre ellos si es que es verdad lo que dicen. Yo no tengo nada que ver", afirmó, según el medio MDZ.