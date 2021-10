El pasado sábado 16 de octubre parecía ser un día tranquilo en cuanto a noticias, hasta que Wanda Nara decidió tirar una bomba por su cuenta de Instagram. Desde entonces, los rumores y las especulaciones en torno a su relación con Mauro Icardi crecieron como la espuma. Ahora, el futbolista pareciera querer solucionar las cosas y felicitó a su esposa por el día de la madre.

¿Qué pasa con Mauro y Wanda? Es lo que se pregunta el 115% de los argentinos. Recapitulando, hace un poco más de un día, la mediática posteó un desconcertante mensaje en sus redes sociales: “Otra familia más que separaste por zorra”, redactó. Desde entonces, se apuntó contra Eugenia “China” Suárez como la famosa “tercera en discordia”.

Así festejó Icardi el día de la madre de Wanda Nara

El posteo en Instagram desconcertó a más de uno.

Ahora, pareciera ser el propio Icardi quien está buscando repuntar la situación, mediante un posteo en su cuenta de Instagram. “Feliz Día Mamucha”, escribió junto a tres fotos: dos de ellos y una de su pareja junto a las hijas que tuvieron juntos (Isabella y Francesca) y junto a los hijos que Nara tuvo con Maxi López (Valentino, Constantino y Benedicto).

Esto no tardó en viralizarse y, al momento de escribir esta nota, cuenta con 475 mil “me gusta” y 18.000 comentarios, entre los que se destacan los siguientes: “cuando te das cuenta que también es tu manager”, “salgan a dar declaraciones por Dios, el pueblo lo necesita”, “ni se te ocurra lastimar a Wanda”, “no entiendo nada”, “solo viene a ver los comentarios”, “y yo que quería ponerme a estudiar” y “¡a remarla Mauro!”.

Icardi finalizó el posteo con una foto de Wanda Nara y todos sus hijos.

Recordemos que la separación fue confirmada por la periodista Ker Weinstein, quien dio la noticia por esta misma red social. “Bomba: Mauro y Wanda separados, ¡una pena! Ojalá lo superen. Hay una tercera en discordia y estoy en shock”, manifestó.

En cuanto a la actriz, salió rápidamente a despegarse de los rumores."No tengo idea de donde surgió todo esto. Es cualquiera. Yo a ellos ni los conozco. Me acabo de separar. Estoy en otra. No pienso hablar de nada. No es mi tema, que se arreglen entre ellos si es que es verdad lo que dicen. Yo no tengo nada que ver", afirmó según MDZ.

La ex “Los Únicos”, también se separó recientemente de Benjamín Vicuña, con quien estuvo en pareja por 6 años. Ambos tienen dos hijos en común, Magnolia (3) y Amancio (1) y confirmaron su separación el pasado 20 de agosto.