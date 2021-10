Los supuestos chats que Eugenia la "China" Suárez le habría escrito a Mauro Icardi se difundieron este fin de semana, a las pocas horas de que Wanda Nara confirmara su separación del futbolista del PSG. Además de los mensajes, la China le envió varias fotos y videos hot a Icardi, según destacaron periodistas de la farándula.

La actriz de "El Hilo Rojo" le enviaba imágenes sugerentes a Icardi mediante Telegram, contó la humorista y conductora Carmen Barbieri en su programa del canal Ciudad Magazine.

Carmen Barbieri confirmó la existencia de las fotos y videos hot en su programa Mañanísima.

“Yo recibí unas fotos de la China desnuda, divina. ¡Qué cuerpo tiene esa mujer! Me llegó de un número que no tengo agendado, no sé quién me lo mandó y me dijeron ‘esta foto es una de las que vio Wanda’", aseguró la diva.

Además, Barbieri agregó: “Me llegó una que está en la cama de espalda... un cuerpo... ¡qué bella! Dicen que Wanda se metió en el celular de su marido, como yo, y encontró todo esto. Estoy segura de que algo encontró para que haya crisis, no sé si están separados”.

Por su parte, quien también confirmó la noticia, de que habría fotos y videos hot que la actriz le había enviado al jugador, fue la panelista de “Los Ángeles de la Mañana” Marina Calabró.

.

“Alguien muy cercano a Wanda, que tuvo acceso a las conversaciones completas, me dijo que ‘hay de todo’: fotos hot y videollamadas”, dijo la periodista al aire.

En ese sentido, Calabró decidió mantener en secreto la fuente, pero confirmó que quien le dio la información sobre las fotos y videos de la China Suárez desnuda “es una fuente cercanísima, inobjetable, que lo último que querría es perjudicar a Wanda y a su familia”.

Por otro lado, desde fuentes del espectáculo también señalan que habría posibles audios que el jugador del PSG aparentemente le envió a un contacto agendado como CS, casualmente las iniciales de China Suárez.

Wanda Gate: así empezó el escándalo por la uspuesta separacion entre Wanda Nara y Mauro Icardi

El escándalo de separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi comenzó con lo que en ese momento era una mensaje enigmático que la empresaria y hermana de Zaira publicó en una historia de su cuenta de Instagram. “¡Otra familia más que te cargaste por zorra!”, fue el posteo que había hecho Wanda.

El posteo de Wanda Nara que comenzó con los rumores de separación.

Luego de eso, un sinfín de hechos hicieron que los rumores de separación cobraran vida; Wanda había dejado de seguir a su marido en esa red social y también a Eugenia la China Suárez.

.

Más tarde, la periodista Ker Weinstein fue la que confirmó la ruptura matrimonial, al publicar un presunto mensaje que Wanda Nara le envió por privado que decía: “Me separé”.

Además, la periodista fue la que sugirió que La China Suárez había sido una de las protagonistas de esta historia de infidelidad, que tiene en vilo a toda la farándula del país y de varios medios internacionales.