Las reseñas en Internet son sumamente importantes para los clientes que deciden ver las críticas, tanto buenas como malas, que hacen las personas que asisten al lugar.

Para dejar una reseña de un restaurante es superfácil. Una vez que salís del lugar, buscas el nombre del bar en Google y está la posibilidad de calificar con las estrellas y, también, la opción de dejar un comentario sobre la experiencia que viviste.

La cuenta de @soycamarero en Twitter siempre suele compartir las reseñas de la gente defendiendo a los restaurantes. Esta vez fue el caso de un cliente anónimo que se quejó del lugar por un "sirviente viejo".

"Te sirven agua del váter, el arroz está pasado, simplemente lo calentaron", comenzó diciendo la persona. Luego continuó: "mala comida y velocidad pésima". Y el comentario que terminó de enojar al usuario de @soycamarero fue: "aparte de tener un sirviente viejo que pasa de tu cara".

Los bares y restaurantes funcionan con normalidad después de tantos meses sin trabajo por la cuarentena.

Las personas que van al lugar pueden hacer críticas constructivas, siempre y cuando no agredan al personal que trabaja allí. Así fue en esta ocasión que escribieron sobre la persona que atiende.

De parte del restaurante no se quedaron callados. Ante la mala predisposición del comentario, el propietario del restaurante contestó: "o sea, que sabes a qué sabe el agua del váter, sin comentarios. Soy el viejo".

Lejos de agredir al cliente que se fue insatisfecho, el dueño del lugar le contestó con altura y sin faltar el respeto hacia su persona. "Punto para el viejo", escribió la cuenta de Soy Camarero compartiendo una captura de pantalla con la reseña y la respuesta del propietario del restaurante.

Ante la inesperada reseña que recibió el restaurante, los usuarios de Twitter no podían creer lo que tenían que leer. "Reseñas de mier..., y mier... @GoogleES que son anónimos y sin poder saber sin son ciertos", comentó una seguidora.

"Un 'sirviente' Esa es la actitud de mucha gente que acude a un establecimiento de hostelería. Creé que allí hay "sirvientes", en la acepción más rancia del término", se quejó otra seguidora.

Otra reseña que se viralizó en Twitter

Otro caso de una mala reseña en Google ocurrió con otro bar. Esta vez, fue la cuenta de @Bestiario123 la que compartió el comentario. A diferencia del caso anterior, el propietario contestó muy indignado.

La clienta se quejó del restaurante por el hecho de no tener wifi. Sin ningún otro comentario, calificó al lugar con dos estrellas.

"Ya quiero ir a esa pizzeria, no tinen wifi? Voy a comer piza y tomar una fresca no a usar el cel", escribió una seguidora en Twitter.

Al ver la mala reseña en su página, el dueño del local le contestó: "me acuerdo de usted perfectamente señora, se acercó a preguntar si teníamos Wifi. Le dijimos que no y se marchó sin siquiera probar ninguno de nuestros productos diciendo que se pasaría a comer más tarde a lo que respondimos educadamente que la esperábamos a usted y su familia, encantados".

El pizzero menos harto de lxs boludxs pic.twitter.com/EmntHOweH1 — Bestiari�� (@Bestiario123) January 31, 2022

Luego, el dueño contó que la mujer nunca volvió a pisar el restaurante. "Aun así tiene los santísimos cojones de puntuarnos con dos estrellas sin siquiera haber probado nuestra comida", escribió muy enojado la persona encargada de escribir en la página del lugar.

La realidad es que la señora no calificó al restaurante por la comida, ya que nunca probó los platos que cocinan allí. Tampoco pudo conocer la comodidad ni la atención que brinda todo el personal. "Su único argumento es 'no tiene Wifi'".

Contundentemente, el señor dijo "somos una pizzería, no un locutorio". Y por último la trató de "imbécil". "Si Google permitiera puntuar a gente como usted también le daría dos estrellas, no por no tener Wifi, sino por no tener cerebro", concluyó irónicamente el hombre.