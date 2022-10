La novela infantil “Patito Feo” lanzada en 2007 fue un éxito y la protagonizaban Laura Esquivel y Juan Darthés, entre otros artistas. Sin embargo, la ficción quedó a un lado luego de que Thelma Fardín denunciara al actor por abuso sexual durante una gira por Nicaragua.

Mientras el juicio sigue su curso, en las redes sociales se volvió viral una polémica escena del actor con quien interpretaba a su hija “Patito”.

Juan Darthés junto a Laura Esquivel para la novela "Patito Feo".

Este clip de la ficción muestra un diálogo entre Esquivel y Darthés. “Sos muy linda, Patito”, le dice el actor que interpretaba al padre de la menor. Luego del agradecimiento de ella, él insiste: “Me gustas vos, sos muy linda”.

El pequeño archivo de la producción argentina lo compartió el usuario de Twitter "enz4censur4" y en pocas horas cosechó miles de retuits y cientos de comentarios. La mayoría mostró su sorpresa por la polémica escena.

“Fue tan importante que estuvieras vos acá. Sos muy linda”, agrega Juan Darthés en el mismo diálogo con Esquivel. Finalmente, el hombre le expresa: “¿No querés ser mi novia para siempre?”.

Cabe recordar que entre los protagonistas de la serie infantil se encuentran Brenda Asnicar, Griselda Siciliani y Gloria Carrá. La novela emitida por Disney Channel alcanzó el premio como Mejor ficción infantil en los Premios Martín Fierro del 2007.

La polémica escena de Juan Darthés con Laura Esquivel que es viral.

Como era de esperarse, algunos tuiteros repudiaron la escena. “¿Quién era el guionista? Esto es un asco. Asco la persona que escribió el guion, y el adulto que representa el papel”, apuntó una joven.

Otra se adentró en la historia de la novela y comentó: “Y ni recordemos a Antonella, de 15 años, saliendo con el que ella pensaba que era el tío de 27”. “Hacía del padre, justamente le dice eso porque nadie quería está con ella por fea”, intentó justificar el clip un tuitero.

“Por eso en esa época miraba Casi Ángeles, era mejor”, reveló un muchacho en referencia a la ficción de Cris Morena que emitía Telefé. “Recuerdo que ver esa escena me incomodaba demasiado”, describió, mientras tanto, otra usuaria de la red social del pajarito.

En tanto, en noviembre pasado, Esquivel reveló su reacción al conocer la denuncia de Thelma: “Fue totalmente inesperado. No nos podíamos imaginar la situación”.

“Fue pensar y rebobinar, cómo fue, inimaginable, muy duro. No sé, sentí como si fuera un familiar cercano mío. Yo trabajé con ella hace unos años y no sabía nada y me afectó como si fuera una persona de mi familia”, completó.

La causa contra Darthés por abuso se reanudó esta semana

Por otra parte, el juicio contra Juan Darthés, denunciado por el presunto abuso sexual de la actriz Thelma Fardín, se reanudó la semana pasada en Brasil con la declaración de dos testigos.

La actriz presentó la denuncia contra Darthés en diciembre de 2018 en Nicaragua, por el presunto delito cometido en 2009 durante una gira de la novela “Patito Feo”, cuando ambos integraban el elenco y ella tenía solo 16 años.