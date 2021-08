Darío Barassi tiene un estilo para la conducción que lo convirtió en el favorito del público. "100 argentinos dicen", ciclo de entretenimiento que se emite por las tardes de ElTrece, lo tiene al frente y cada uno de sus gestos, caras y chistes son tema de conversación en Twitter. Su carácter excéntrico y carismático traspasa la pantalla, pero hay ciertas personalidades que pueden sentirse un poco abrumadas. Es el caso de algunos participantes del programa, que si son algo tímidos, se incomodan fácilmente.

En esta oportunidad, el presentador vivió un momento tenso al aire cuando le hizo una de sus clásicas humoradas a Pedro Lombardo, un participante. Si bien al principio la conversación transcurrió de manera cómica, una frase lo hizo reaccionar de manera inesperada. “Pedro, ese peinado me gusta”, le empezó Barassi. “Gracias, es nuevo”, le respondió el concursante y señaló que antes usaba el pelo largo. “Me hacés acordar a un amigo que se llama Facu, es un halago”, afirmó el conductor. Fue entonces cuando Lombardo se puso serio y le contestó: “Odio cuando dicen eso: ‘Te pareces a’. Nunca lo vi loco, qué sé yo”.

Darío se quedó sorprendido por su comentario. “Es incómodo, es incómodo. A vos no te lo dicen, pero a los mortales nos lo dicen”, se justificó Pedro. Enojado, el abogado quiso descontracturar la situación y le dijo: “A mí todo el tiempo me dicen que me parezco a Topa. Todos los gordos somos iguales”. Y en tono irónico le preguntó: “Pedro, ¿tenés algún otro requisito para el programa de cosas que no te pueda decir? ¿O solamente no te gustan los parecidos?”. Aunque el joven le volvió a ratificar que le molestaban las comparaciones, Barassi afirmó: “Cada vez que hable con vos me voy a buscar un parecido”.

.

Esta no es la primera vez que una situación tensa se da en el programa. Recientemente, un participante llamado Facundo Papazian hizo una humorada que le salió más cara de lo que pensó. Todo comenzó cuando el conductor le preguntó: “Facu, Facu, Facu... contame tres actividades que hagas por día”. El joven le respondió: “El gimnasio... ¿lo conocés?”.

El conductor reaccionó ante el comentario gordofóbico y le puso los puntos: “No, no conozco...”, señaló el conductor en tono irónico. Luego, agregó: “Lo que pasa es que mientras vos ibas al gimnasio, yo estudiaba, me formaba”. “Y... pero tenés 20 años más que yo...”, se plantó Facundo. “Y bueno, pero a tu edad yo ya estaba en una carrera universitaria: tengo dos títulos universitarios”, le devolvió conductor. “Te felicito”, dijo el joven. “No, yo te felicito a vos... ¡te felicito por tus bíceps! Espero que algún día te den la caja de ahorros que yo tengo”, cerró Barassi el tenso ping pong donde ambos se sacaron chispas.

El episodio generó tal revuelo que las redes sociales se prendieron fuego. Internautas de todo el país debatieron el incómodo momento, algunos defendiendo al conductor y otros al participante. “Entiendo que todo el mundo, con fervor, salió a matarme a mí o a matar a Facu. Alfojen, chicos, alflojen...Es un programa de entretenimientos que lo único que busca es pasarla bien. ¿Da la sensación de que a mí me puede haber ofendido lo que dijo él? Para nada. ¿Da la sensación de que lo mío fue muy bardero contra él? Para nada, para nada, para nada... Así que aflojen un poquito”, expresó Barassi en su cuenta de Twitter.

Después de mandarle un saludo al participante, Darío reveló: “Cuando terminó el programa nos dimos un abrazo y todo, con barbijo. ¡Un rey! Aparte, es un pendejo...Fue con el mismo humor con el que yo hago el programa. Me picanteó con lo del gimnasio y yo se la devolví con lo otro. Pero todo en buenos términos. No lo maten a él, no me maten a mí. Hay buena onda”.

En otras oportunidades también se ha visto un ping pong entre el conductor y participantes, donde parece ser tenso pero en verdad solo reina el humor, ácido y picante al estilo Barassi. Una vez, una participante llamada sol también "le puso los puntos" cuando el conductor le hizo una humorada respecto a su tes morena.

"Estoy enojada", le dijo. "¿Porqué estas enojada, Sol?", respondió el conductor. "Porque me dijiste que tengo la piel bronceada y que la de ella era sana, como si la mía fuera enferma. Años de terapia voy a necesitar", expresó Sol. A lo que el conductor a pura carcajada respondió: "¡Pero que sana tenés la piel Sol!".