Daniella Mastricchio, Sol en la tira "Chiquititas", fue una de las "chufas" más destacadas de las primeras cuatro temporadas y en una entrevista reciente comentó las exigencias de las grabaciones. ¿Cuáles eran?

"Depende el valor o el significado de lo que para uno signifique la palabra exigencia, para mí es real que estuvo pero yo soy muy autoexigente pero marcaron mi historia grande, me formó con la responsabilidad y la producción fue equitativa desde la exigencia hasta la contención. Desde ese lado no lo sufrí", explicó.

En tanto que una compañera. En diálogo con Pronto,, miraba el programa y estaba enamorada de. Cada vez que papá les tenía que llevar ropa, le pedía que me lleve y un día le insistí tanto que me llevó. Me puse a hablar con todo el mundo en el canal, me vio el director Jorge Palazzo y le dijo a mi papá: ´Esta nena tiene que trabajar en la tele´”. Le dio el teléfono de la representanten. Le caí en gracia a Ana, me empezó a mandar a castings y fui haciendo publicidades hasta que entré en la tele", repasó sobre sus inicios., me llamaban directo. Hice El club de los baby sitters por Canal 9, Alta comedia, Peor es nada con Guinzburg y hacía de Merlina en un sketch de Los locos Gómez. Luego entré en la novela Cosecharás tu siembra, cont: entré por dos capítulos y me quedé todo el ciclo. Así fui haciendo mi caminito hasta que llegó Chiquititas", relató.

¿Si llegó por casting a Chiquititas? Piccolo lo detalló así: "No. En Telefe había hecho el personaje de una nena autista en Para toda la vida, les había gustado y me llamó directo Paco Fernández de Rosa para decirme que me querían ver para un programa nuevo pero jamás nos dijeron que se iba a llamar Chiquititas. Justo tenía varicela, así que no fui y a los 15 días me volvieron a llamar. ´La estamos esperando´, le dijeron a mi mamá.. Arranqué con Chiquititas sin imaginarme el fenómeno que se venía".