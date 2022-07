María Fernanda Neil tuvo una carrera muy movida desde su debut en "Verano del 98". Pero sin duda, fue su paso por "Chiquititas", la tira juvenil de Cris Morena, donde interpretó a "Martina", que le abrió un camino de más reconocimiento.

Sin embargo, hace un tiempo que la actriz está alejada de las cámaras y su vida tomó otro rumbo. Con un perfil más bajo, pero con todas las energías puestas en su nueva carrera, Fernanda comparte un poco de lo que hace en las redes sociales.

En su cuenta personal de Instagram, Fernanda realiza vivos y charlas sobre diversidad de temáticas en busca de generar conciencia sobre varios temas, como lo son, la naturaleza, el autismo o el reciclaje, entre otros.

Según se puede ver desde su red social que hoy acumula más de 37 mil seguidores, la ex “Chiquititas” se encuentra muy activa y tiene una comunidad que la apoya en todo lo que hace.

Actualmente, Fernanda es socia de "By Jadda", un local de corsetería de autor. La ex mediática contó que este emprendimiento es súper importante para ella y lo mejor es que tiene tiempo para compartir con su hijo."Me levanto 5.45 lo llevo al colegio, entreno, vengo al local y después voy a buscar a mi hijo al colegio y le dedico la tarde a él", había comentado hace un tiempo en una entrevista a Teleshow.

La importante decisión de un cambio rotundo en su carrera y dejar su carrera de actriz no fue fácil, pero decidió privilegiar el tiempo con su hijo, Valentín de seis años.

"La actuación está en stand by, hoy elijo otras cosas y otros horarios. Mi mundo gira en torno a mi hijo y acá puedo estar trabajando mientras él está en el cole, no me quería perder su crecimiento porque es algo que no vuelve más", contó y aseguró que el momento que hizo el click fue en la etapa previa a estrenar una obra: "Empecé a ensayar y al final no pude debutar. No podía con el bebé y dije 'no sé cuán necesario es esto'".

Fernanda tienen su propia línea que se llama Two y arriba tiene su love store, con juguetes sexuales. Hace siente años que está en pareja y asegura probar los productos que vende.

Acerca de su emprendimiento, sostiene que en su local no vende nada pornográfico. La intención es promover el erotismo, a meterle pasión a la pareja, al juego, a que las parejas se sientan a gusto y se puedan renovar.

“A la gente le gusta mucho lo que es para usar en pareja", cuenta Fernanda.

“A la gente le gusta mucho lo que es para usar en pareja. Trabajamos con mucha gente de 45 en adelante, con parejas estables y muchos años de matrimonio. Se busca algo para renovar la rutina, que esté pegado al juego, a la complicidad y a la confianza. Hay opciones para el que nunca usó juguetes, aceites… propuestas diferentes para los distintos niveles de aventura”, detalló la actriz.