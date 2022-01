Una cirujana y un médico de un hospital de la localidad bonaerense de Pacheco fueron víctimas de un ataque el pasado viernes, cuando la familiar de una paciente los golpeó salvajemente luego de una discusión y quedó registrado gracias a una joven que estaba en el lugar.

La violenta escena se produjo en una sala del Hospital Zonal General de Agudos “M. V. de Martínez”, ubicado en la avenida Constituyentes al 395 de la ciudad dentro del partido de Tigre.

Los dos profesionales ingresaron a una habitación donde una mujer muy alterada reclamaba que atendieran a su pariente de manera prioritaria, que se encontraba en observación en el mismo lugar.

En el video, la médica le señala que no se trata de una situación de urgencia y que no era una colesistitis -inflamación de la vesícula biliar- lo que aquejaba a su allegado, por lo tanto no era necesario operarlo para sacarle el órgano.

"No pueden ser así, tan hijos de p...", gritaba la agresora mientras los increpaba y señalaba que estaban haciendo mal su trabajo. Ante esta situación, los médicos le advirtieron que llamarían a seguridad si no se calmaba.

Esto último alteró a la mujer que comenzó a dar piñas sistemáticamente y mientras esto pasaba, otra joven que esperaba a ser atendida en la misma sala, filmaba la situación mientras lloraba y gritaba pidiendo ayuda.

Varios enfermeros que contemplaron la situación, lograron reducirla y sacarla del lugar.

El impactante video de la agresión a los médicos del hospital de Pacheco

La agresión al enfermero del Hospital Santojanni

Este no fue el único caso de una reacción violenta de un paciente hacia el personal de salud, que hace casi dos años lucha contra la pandemia del coronavirus.

Hace apenas algunos días, un médico del Hospital Donación Francisco Santojanni fue salvajemente agredido por una persona que se había acercado a hisoparse en la Unidad Febril de Urgencia (UFU) que funciona en el lugar. Esto derivó a que Asociación de Médicos Municipales (AMM) de CABA suspendieran las actividades en los 20 centros que funcionan en la Ciudad, hasta que se reforzara la seguridad para el personal de salud. Al día siguiente, las medidas fueron levantadas y ya se encuentran funcionando con normalidad.