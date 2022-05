Indignación total. Florencia (@nomuynormal) es una joven de Recoleta que se volvió viral en las últimas horas tras contar en Twitter como, luego de ver a un hombre en situación de calle arrastrar a un perro de la correa, decidió hacer justicia por mano propia y robarle el cachorrito al hombre. Según señala la chica en el relato, primero se ofreció a comprarle el perro pero él lo rechazó. A pocos metros, el perro se soltó de la correa y ella aprovechó la oportunidad para llevarselo. El hilo rapidamente se viralizó y generó polémica dentro de la red social del pajarito.

“Recoleta, un chabón muy en cualquiera arrastrando un cachorrito con correa, le ofrecí comprárselo y me dijo que ni por un auto lo da”, comenzó escribiendo Flor en sus redes sociales.Luego, contó que el sujeto "Hace cinco metros y vemos el cachorro se suelta de la correa y el no se dio cuenta, lo agarré y salí corriendo. Ahora tengo un cachorro".

Primer tuit de Florencia (@nomuynormal) contando los hechos

Ya con el animal en brazos, Florencia se metió en un local de la cuadra para resguardarse y allí le comentó el hecho a los comerciantes, quienes le dijeron que el hombre estuvo todo el día pidiendo plata con el perro: "no sé si estaba drogado, borracho o loco, pero no estaba en sí. A mí la verdad me partió el alma, pero no puedo dejar que por lástima tenga a un ser vivo en condiciones deplorables y cuando su misma vida corre riesgo", detalló en un extenso hilo que compartió.

Momentos después, la joven señaló que “el tipo volvió a los gritos pelados revoleando cosas, pidiendo por su perro”. A medida que la situación se fue complejizando, la policía llegó al lugar para intervenir en lo ocurrido. De acuerdo al relato de Florencia, los efectivos le comentaron que había una persona que se hacía cargo de las vacunas del can, pero que no sabían si era verdad y que iban a chequearlo.

El hilo de Twitter con todos los detalles (fuente: @nomuynormal)

Luego de conversar con los agentes de seguridad, la chica comentó que le permitieron irse junto con el perro en cuestión. “Obviamente entendieron la situación y nos dejaron la puerta abierta para irnos así que lo tapamos y salimos corriendo a buscar un taxi”. Minutos después y a partir de la repercusión del tweet, Florencia compartió una amigen del cachorrito del relato: “Lo bauticé Twitter”, escribió la joven en el posteo.

La imagen que compartió la joven en sus redes sociales del cachorro del relato.

Luego de contar toda el desarrollo de los sucesos, las opiniones cruzadas y los debates en torno al hecho revolucionaron la red social del parajito. Muchos usuarios la acusaron de ladrona y "anti homeless", mientras que otros la defendieron y hasta catalogaron de "ambientalista".

Entre los comentarios más relevantes, se destaca el de un hombre que se tomó la molestia de imprimir un "folleto" con la imagen de la joven y la leyenda "ladrona de animales". “Mañana pienso poner de estos desde el hipódromo hasta el centro”, escribió el usuario @hip_fire1.

El escrache en redes sociales. (Foto: captura de pantalla)

“En orden ascendente vienen: no cederle el asiento a una embarazada, hacer trastabillar a un ciego y en la cúspide total, robarle el perrito a un señor en situación de calle”, comentó otro usuario indignado. “Le robaste el perro a una persona que quizás tenía como único afecto en la vida a ese perro”, señaló otro cibernauta de la red.

"Me están deseando balazos en la cabeza pero me chupan todos la c0nch4 jdjd", posteó en Twitter antes de cerrar la cuenta.