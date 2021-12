Las familias con hijos chicos en vacaciones deben organizar cómo pasarán el verano. Las colonias de vacaciones se presentan como una opción cercana y práctica para los padres que deban seguir trabajando o deseen que los nenes se entretengan y gasten energías.

En este momento se observa una alta demanda para colonias de verano en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Estos centros ya abrieron las inscripciones y las reservas superan, en muchos casos, el nivel de 2019, registrado antes del brote del coronavirus.

.

Los motivos de que las reservas estén en tan alto nivel son explicadas en el sector, debido en gran medida, a la imposibilidad de muchas familias de veranear por la situación económica. Quienes antes vacacionaban en destinos turísticos esta vez se quedarán en sus casas y mandarán a los hijos a la colonia. Si se considera el costo de un alojamiento por una noche en un hotel tres estrellas para dos personas (alrededor de $ 11.000) es el equivalente de lo que sale un turno en una colonia durante un mes.

No es menor la importancia que se le da a la incertidumbre que genera la pandemia de Coronavirus. El temor a viajar en medio del número creciente de contagios y la posibilidad de dejar a los chicos en un espacio cuidado se consiera una opción más segura mientras los adultos trabajan de forma remota en su hogar o de manera presencial en la oficina.

Los clubes y las entidades deportivas que ofrecen este servicio pretenden recuperarse luego del verano 2021, en el que fueron habilitados a funcionar, pero recibieron menos concurrentes de lo habitual, dado el aforo por la pandemia.

Ante la situación económica actua y unque la reapertura les significó un alivio, luego de meses en que permanecieron cerrados y perdieron afiliados, no lograron volver a operar al 100%. Sin embargo, decidieron no trasladar el aumento de los costos a las cuotas, para así evitar que se dispare aún más la morosidad. Por otro lado, informan que no pudieron captar al volumen de socios que tenían antes.

Ya con la sensación de que está superada la fase más crítica de la emergencia sanitaria, se preparan para vivir un verano con atltos niveles de afluencia, con precios más económicos que lo que cuesta vacacionar en los principales centros turísticos. Los aranceles varían según la institución, en función de las instalaciones y sus actividades recreativas.