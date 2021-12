En las últimas horas del martes se volvió viral y tendencia "Vikingo" a raíz de un usuario de Twitter que denunció haber sido estafado, comenzó una colecta para recuperar el supuesto dinero y hasta salió en vivo en un programa televisivo.

Se trata de @WalhallaMann, conocido como "El Vikingo de las picadas", popular en las redes sociales por su afinidad manifiesta con el macrismo y por su ferviente postura antikirchnerista.

.

Lo cierto es que denunció haber sido estafado con un pedido millonario, por el cual no pidió adelanto ni cobró al entregarlo. "Se acuerdan que les conté que había hecho una venta muy buena a una empresa? Bueno, parece que me recagaron de arriba de un puente, me pagaron todo con un cheque y hoy me vino rechazado sin fondos, llamo a todos los números de la empresa y nadie me atiene. Me quiero matar", escribió.

Uno de los tweets de la bronca ( Twitter).

"Me arruinaron, hijos de puta. Me endeudé para poder cumplirles con el pedido, al hijo de puta que me hizo la compra hasta le dejé de regalo una caja llena de cosas por 20 lucas. Me siento el más pelotudo del universo", insistió. A raíz de esto, comenzó una colecta entre sus seguidores, por la que, según dijo, ya recaudó $500.000, que sería "el 25% de lo que le sacaron".

Lo cierto, es que las respuestas a lo ocurrido no tardaron en llegar, algunos en clara burla a lo que le ocurrió a la presunta víctima y otros apoyándolo en este particular momento.