Luego de las agresiones y ciberbullyng que sufrió el nene pastelero en Twitter, su madre cerró sus cuentas en las redes sociales. Esto sucedió este domingo cuando sorprendió a sus miles de seguidores al usar la cuenta de Twitter de su hijo para denunciar que sufrió ciberbullying por parte de algunos usuarios y que había tomado la decisión de cerrar la cuenta. Así intentó proteger a su hijo al que consideró que no estaba preparado para recibir tal grado de violencia.

Ante esto, numerosos famosos se solidarizaron con la situación. Primero fue la China Suárez quien habló en contra de los haters, luego Jimena Barón manifestó su solidaridad. Wanda Nara se sumó a la lista de famosos que apoyaron a Joaquín Nahuel, el niño que decidió vender sus tortas para poder pagarse una costosa operación.

La mujer de Mauro Icardi tuvo una idea muy generosa. En Instagram, le mandó un mensaje encargándole que él sea el encargado de hacerle la torta de cumpleaños a uno de sus hijos, que pronto vendrá a la Argentina con ella.

“Me encantaría que puedas hacer la torta para mi hijo de cumpleaños en Argentina. Sos un ejemplo para cualquier niño”, escribió. Luego agregó: “Nunca bajes los brazos y que nadie te diga que no puedes cumplir tus sueños. Puedes lograr todo lo que soñás y más”.

Las agresiones que sufrió el nene pastelero

“Soy la mamá de Joaco. Sepan disculpar, pero ya no va a tener Twitter”, comenzó escribiendo la mujer, de 29 años, en la red social. Y explicó: “Le dijeron pastelero discapacitado, que su brazo no es lo único deformado, yo entiendo que Twitter sea así, pero es un nene y esto le está haciendo mal”.

Sin embargo, este martes el pequeño anunció que volverá a la red social con un mensaje ejemplar. "Estuve pensando lo que pasó y decidí que voy a seguir. No voy a dejar que nada ni nadie frustre mis sueños. Voy a darle para delante", comenzó diciendo el nene de 10 años.

Finalizó su mensaje dando un consejo a los que están experimentan por una situación similar a la de él. " Sigan para adelante, luchen por lo que quieren y no dejen que nada ni nadie impida sus sueños. Si yo soy fuerte, ustedes tambien los son; y una discapacidad no los hace menos, ni más" dijo. Y por último no olvidó de agradecer todo el apoyo que recibió de las personas que lo siguen. "Les mando un fuerte abrazo a todos".