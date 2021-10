Luego de 10 días de posteos cruzados en Instagram, bloqueos, y una latente posibilidad de divorcio, Wanda Nara perdonó a Mauro Icardi. Tras descubrir que el futbolista intercambiaba mensajes "hot" con Engenía "La China" Suárez, la empresaria subió una Storie a su red social que desató un escándalo a nivel mundial, conocido mediáticamente como Wanda Gate, que parecía no tener solución. Pero finalmente, la modelo tomó una decisión y compartió los detalles con sus más de 9 milones de seguidores.

Wanda decidió terminar con los rumores, muchos ciertos según su escrito, y confirmó su reconciliación con el jugador del PSG, pese a que ya tenían todo arreglado para separarse: "Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de ponerle fin a tanto dolor, que lo hiciéramos. Fuimos al abogado. En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el acuerdo”, explicó.

Pero el futbolista no se resignó y se propuso conseguir el perdón de su esposa. Wanda contó que al día siguiente de ese trámite, Icardi le escribió una carta como nunca nadie le había escrito jamás, y que eso la hizo cambiar de opinión: “Ahí me di cuenta de algo, que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él. Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de ocho años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te amo @mauroicardi”.

Francesca e Isabella, a su casa en Milán. En ese momento el delantero ya tenía como objetivo reconciliarse por lo que se pidió uno días en el club y también voló a Italia. De todos modos, aunque la historia tuvo un final feliz, Wanda aclaró que pasó días muy angustiada . Fue por eso que su primera reacción fue abandonar el hogar familiar de París y viajar junto a sus hijas,, a su casa en Milán. En ese momento el delantero ya tenía como objetivo reconciliarse por lo que se pidió uno días en el club y también voló a Italia.

.

Luego comenzó su estrategia en estrategia en Instagram, donde le dedicó una serie de posteos a su esposa y representante. Aunque el vierner pasado tomó una decisión que enfureció a la empresaria: subió una foto hot de ellos en la cama y luego la eliminó. “La borró porque ella se calentó. Y además lo bloqueó, por eso figuraba que él no seguía a nadie. Después se le habrá pasado”, contó el pasado lunes Yanina Latorre, la única persona del medio que hablaba con Nara.

.

.

.

primera pista de reconciliación. Icardi había publicado una historia de Instagram donde se ven las manos entrelazadas de ambos y el mensaje: “ Desayunando con amor”, junto a un corazón y arrobando a la empresaria mediática. Tras ese episodio, el futbolista se reincorporó a su equipo, y la mayor de las Nara disfrutó de la noche francesa con amigos . Pero el lunes por la mañana apareció la. Icardi había publicado una historia de Instagram donde se ven las manos entrelazadas de ambos y el mensaje: “ Desayunando con amor”, junto a un corazón y arrobando a la empresaria mediática.

.

En la foto, además, se ve un mate y los dedos anulares de los dos, en los que tienen el nombre de cada uno tatuado, como alianza de matrimonio. Una imagen que indicaba que todo había mejorado entre ellos.

.

.

La carta de Wanda Nara

"Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido, quede muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos".

"Fuimos al abogado. En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el Acuerdo. Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: “Te di todo y tenes todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mi”.

"Y ahí me dí cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con el. Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de 8 años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te Amo @mauroicardi".