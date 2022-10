Hace varias semanas que Wanda Nara y L-Gante se muestran más juntos que nunca. Tras cientos de rumores que comenzaron a circular hubo uno que se destacó entre los demás y es el de que la empresaria estaría esperando un hijo del cantante de cumbia 420.

Luego de que se generó tanto misterio alrededor del tema y de que las redes se llenaran de comentarios al respecto del supuesto embarazo, la blonda decidió enfrentar los dichos y aclarar su situación a través de un vivo en Instagram.

Fue así como desde José Ignacio, Uruguay, adonde se fue a pasar unos días de descanso aprovechando el fin de semana largo, Wanda se tomó unos minutos para dialogar con sus seguidores y aclarar ciertas dudas.

“Por ahora no tendría otro bebé, más adelante no sé”, aseguró ella al comienzo de la transmisión cuando todavía el referente de la cumbia 420 no se había sumado a la charla. En ese momento, llamó mucho la atención que la integrante de Quién es la Máscara (Telefe) le hizo un guiño a la cámara luego de esa afirmación.

Como era de esperarse, minutos más tarde el cantante de cumbia se sumó a la trasmisión. Cabe destacar que en La Noche de Mirtha, sin confirmar rotundamente una relación sentimental con Nara, aseguró que se estaban “conociendo”.

Wanda Nara y L-Gante en el vivo de Instagram.

La participación del cantante en principio tenía un solo objetivo y era el de presentar la canción que le compuso a la mediática. Eso no sucedió, ya que se las ingeniaron para dejar con las ganas del estreno a las más de 100 mil personas que estaban viéndolos.

Lo cierto es que, antes de que a L-Gante se le cortara la trasmisión, Wanda volvió a contestar una de las preguntas más frecuentes que realizaron los seguidores en el vivo y de manera tajante dijo: “No, no estoy embarazada chicos. ¡Dejen de preguntar eso!”. Fue entonces cuando L-Gante interrumpió para expresar: “¡Qué hija de mil esa noticia! ¿Quién da esas confirmaciones?”. “Kenys, seguro”, contestó la mediática ya en tono de broma.

Qué dijo L-Gante sobre el supuesto romance con Wanda Nara

Antes de esta transmición, L-Gante estuvo invitado a La Noche de Mirtha y se animó a contestar todas las preguntas relacionadas al supuesto romance con Wanda Nara.

Cuando todos los invitados a la mesa de Mirtha quisieron saber cuál es su relación con la mediática, él respondió: “La estoy conociendo. Estamos conociéndonos”.

Al escuchar esa respuesta de su invitado, la conductora destacó la belleza de la mediática. “Es linda, es una linda mujer”, le respondió el artista.