El nombre de L-Gante está en boca de todos. Su supuesto romance con Wanda Nara, su tumultuosa separación de Tamara Báez y su cruce con la policía al salir del concierto de Daddy Yankee; el creador de la cumbia 420 da que hablar a donde vaya. Este sábado, le tocó ir a la mesa de Mirtha Legrand, donde confirmó varios rumores, entre ellos su colaboración musical con Wanda Nara.

Entre los rumores y teorías alrededor de su relación con la rubia, tomó fuerzas la versión de una colaboración musical entre los dos famosos en la forma de un nuevo tema de L-Gante. Después de todo, Elián se cruzó al mundo de la moda para lucir la nueva línea de ropa deportiva de Wanda Nara en su Instagram, ¿por qué no haría ella lo mismo por él?

.

En su paso por "Almorzando con Mirtha Legrand", L-Gante puso los rumores a un lado y confirmó lo que muchos sospechaban: se viene una canción inspirada por Wanda Nara, y llega con video musical. En un momento de la noche, Marina Calabró buscó la exclusiva y le consultó a su compañero de mesa: "¿Vos le hiciste una canción a Wanda? Porque leí en las últimas horas que le preguntaban a ella y ella dijo: 'Me hizo la canción más linda, pero no sé si se va a animar a lanzarla'".

La rumoreada pareja estaría por colaborar en un tema musical.

"Puede ser que un par de frases me haya inspirado en ella, después la vas a escuchar", afirmó L-Gante, sin soltar más. La chimentera le pidió al cumbiero que compartiera algunos de esos versos con el resto de la mesa, pero L-Gante se negó con una excusa que aumentó la expectativa: "No puedo porque le voy a filmar el videoclip y la gente me lo filtra rápido", se escudó.

.

La mano rápida de los fanáticos de L-Gante no es noticia nueva, y ya facilitó información sobre la colaboración musical entre él y Wanda Nara: apenas días atrás, una foto de ambos en un estudio de grabación comenzó a circular por las redes sociales, aparentemente confirmando lo que muchos sospechaban:

¿Se viene la Triple N junto a L-Gante?

Mirtha Legrand regresó a la pantalla el pasado 17 de septiembre, tras una larga ausencia provocada por la pandemia del coronavirus. Este sábado 8 de octubre, la diva de los almuerzos recibió en su "mesaza" a L-Gante, Roberto García Moritán (el marido de Pampita), Ceferino Reato, Marina Calabró y la modelo Luciana Salazar.

A pesar de su dificultad para pelear con el poder de rating de "PH (Podemos Halblar)", la participación de L-Gante en medio de la polémica con Wanda Nara le dio a Legrand el empujón que necesitaba para superar a su competencia en Telefe: durante la noche la contienda fue pareja, con el programa de Mirtha Legrand tocando picos de más de 8 y finalmente coronándose como lo más visto del prime time.