A Wanda Nara nunca la detuvo la polémica. A pesar de los rumores que hablan de un amorío entre ella y L-Gante, y las acusaciones de Tamara Báez que la vinculan a un reciente robo de zapatillas, Wanda sigue adelante con sus varios emprendimientos, uno de los cuales causó gran controversia cuando apareció este jueves en su cuenta de Instagram.

Como parte de una nueva campaña publicitaria para su nueva línea de ropa, "Wanda Sport", Wanda Nara volvió a calzarse la ropa deportiva en sus redes sociales, exhibiendo aún más de la nueva colección de ropa en el set de "¿Quién es la máscara?". Los seguidores de la rubia ya habían recibido un primer vistazo a la línea de ropa deportiva, pero lo que causó impresión fueron sus zapatos.

En línea con la temática deportiva de la nueva línea de ropa, Wanda Nara se calzó unos zapatos de la exclusiva casa de moda Balenciaga que no pasaron desapercibidas: lo que a primera vista parecen unas simples zapatillas deportivas (grises, para combinar con el resto del atuendo), sorprenden al ser elevadas con un tacón aguja.

Rápidamente, a Wanda Nara le llovieron las reacciones de los internautas, quienes no aprobaron del cambio de look de la empresaria y bromearon con el humor propio de las redes sociales acerca de su propósito y origen. En relación con la reciente acusación de la ex de L-Gante, varios de sus seguidores la acusaron de haberle robado las "llantas" a Tamara Báez, tal como lo denunció la madre de Jamaica desde su cuenta de Instagram.

Las zapatillas con tacones que provocaron la reacción de los seguidores de Wanda Nara.

Como si eso no fuera poco, Wanda Nara agregó un último detalle a su publicación que llamó la atención de sus seguidores: en la descripción que acompaña la foto, la ex de Mauro Icardi escribió un verso de lo que muchos sospechan es una futura colaboración con el creador de la "cumbia 420".

"Vos sos adictiva, Sabes que no me cabe dudas, yo te llevo a la luna", se puede leer en la publicación de Instagram de la rubia. Como lo viene haciendo en varias de sus publicaciones, L-Gante no tardó en dejar un comentario debajo de las fotos de Wanda Nara, esta vez en referencia al verso de la futura canción: "Alto tema ese!!", comentó junto a varios emojis expresando su emoción.