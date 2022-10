El malestar entre L-Gante y Tamara Báez continúa creciendo. La pareja, que una vez se había mostrado perdidamente enamorada, hoy se encuentra en medio de una separación llena de polémicas, repleta de agresiones a través de las redes sociales y potenciales denuncias por ambas partes. En las últimas horas, un nuevo capítulo se sumó a la polémica, cuando la influencer utilizó su Instagram para denunciar un robo.

La madre de Jamaica, la primogénita de L-Gante, comparte su vida diaria junto a la pequeña desde sus redes sociales, repletas de fotos de la beba y postales de su día a día juntas. Este miércoles, sin embargo, las historias de Instagram de Tamara Báez mostraron su cara angustiada, marcada con lágrimas, después de llegar a su casa y encontrar que alguien se llevó varias de sus pertenencias.

.

"¿Qué onda? Vengo acá a buscar un poco de ropa y veo que faltan zapatillas. ¿Qué onda? ¿Andan en atrevidos?", se la escucha decir en el primer video, donde recorre una de las habitaciones de su residencia mostrando los estantes vacíos donde antes estaban sus zapatos.

La expareja se encuentra viviendo por separado mientras transcurre su separación.

En otro clip, la joven madre salió a la parte del garage de la casa y contó: "Se llevaron el auto, la moto, se llevaron mis zapatillas... ¿Qué onda?", se quejó con voz temblorosa mientras mostraba a la cámara el espacio vacío donde antes se había sentado su vehículo. "Hacen lo que se les canta el ort... conmigo hoy, así fue siempre", agregó, enfurecida.

En un tercer y final video, la expareja de L-Gante se mostró quebrada en llanto mientras denunciaba el robo: "No me importa que me vean así, pero tengo mucha, mucha bronca... están siendo súper, súper injustos conmigo. Porque la vengo pasando mal hace mucho tiempo y ahora que me sigan haciendo pasar por esto no da, no da".

Tamara Báez denuncia que le robaron pertenencias.

"Yo tengo que estar bien por mi hija, estoy sola, me siento sola, y no entiendo cómo puede ser tan mala persona", continuó intentando contener su angustia. "Si ya estás con otra persona, hacé tu vida, no me rompas las bolas, ¿qué venís a entrar acá a llevarte lo mío? ¿Para qué?", concluyó con tristeza la madre de Jamaica.

.

Mientras tanto, el creador de la "cumbia 420" se mostró natural en sus redes sociales, publicando una nueva foto junto a Wanda Nara, promocionando la marca de ropa deportiva en la que colaboraron, en medio de los rumores de su amorío con la rubia. "La quiero", escribió L-Gante, acompañado de un corazón negro.

