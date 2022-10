En medio de un polémico divorcio con Mauro Icardi, rumores de un supuesto amorío entre Wanda Nara y L-Gante comenzaron a aparecer en las redes sociales. Los rumores se reforzaron después de la aparición sorpresa del cantante en la casa de la empresaria, y este martes trajo el comentario de Kennys Palacios, uno de los amigos más cercanos de la rubia.

Las declaraciones de Palacios llegaron mientras Juan Etchegoyen entrevistaba a la instagramer "Pochis Gossip", quien afirmó tener testigos que vieron a Wanda Nara y L-Gante a los besos en un boliche durante el fin de semana. En medio del intercambio por Mitre Live, el confidente de Wanda Nara comenzó a dejar mensajes desmintiendo los rumores.

"Que raro que no hay videos con L-Gante a los besos en un boliche lleno de gente", comenzó irónico Kennys Palacios. "Todo mentira, en un boliche, chicos, cinco dedos de frente", agregó en el mensaje, tomando por ridículo el rumor de las interacciones románticas entre Wanda Nara y Elián Valenzuela, alias L-Gante, en el VIP de un club nocturno. "Si estás de trampa, no vas a un boliche a chapar", finalizó.

L-Gante, cerca de Wanda Nara.

En defensa de su información, Pochi explicó que los dos implicados se habrían refugiado en un VIP especial gestionado para su visita, por lo que tomar fotos no habría sido posible: "En un vip es muy difícil sacar fotos y el famoso está antes que vos, llegás a sacar una foto y te sacan del lugar. La realidad es lo que vieron mis amigas, todo el mundo está en cholulo y no se podía filmar. Kennys, vos estás en tu derecho de decir lo que quieras", concluyó.

L-Gante desmintió los rumores de romance con Wanda Nara

En medio de una tormenta mediática a causa de su conflictiva ruptura con Tamara Báez, sumado a su reciente encuentro con la policía después de salir del concierto de Daddy Yankee, L-Gante se puso en contacto con "A la tarde" para ofrecer su versión de los hechos. Entre sus declaraciones, el cumbiero también hizo mención del rumor que lo vincula con Wanda Nara.

Wanda Nara, enfocada en su trabajo.

Llegado el final de su entrevista, los panelistas del programa de América le preguntaron al cantante por su situación amorosa. "No se aguantan y me quieren preguntar por Wanda. Vos sabés que en la calle todos me preguntan '¿Y Wanda? ¿Es verdad que estás con Wanda?'", aseguró primero L-Gante, para después asegurar que solo son "buenos amigos".