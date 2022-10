Hace un año, la tercera en la novela de Wanda Nara y Mauro Icardi era la China Suárez. Hoy parece que el creador de "Cumbia 420" es la manzana de la discordia entre ambos. Ahora, la pareja tuvo una discusión que escaló hasta los gritos por una sorpresiva visita del delantero del Galatasaray a la investigadora de ¿Quién es la Máscara?

.

Wanda dejó muy en claro su postura. Quiere terminar su matrimonio y desde que lo anunció a través de redes sociales no ha cambiado de opinión. Sin embargo, Mauro Icardi tiene otra idea. No está de acuerdo y no se cansa de mandar mensajes de amor a la influencer.

Wanda Nara y Mauro Icardi comparten dos hijos: Francesca e Isabella

Icardi tomó un vuelo a Buenos Aires el pasado fin de semana a bordo de su avión privado. Voló de Turquía a Argentina porque necesitaba hablar cara a cara con la empresaria, pero lo que no sabía era que su gesto de amor iba a terminar en una escandalosa discusión.

"Ella no sabía que Icardi llegaba a Argentina, eso me lo confirman desde adentro. Ella se sorprende con Icardi. Temprano en la mañana del sábado hay una charla, la charla existe", contó Guido Záffora en "Es por ahí" (América TV).

La situación fue tan tensa que Wanda Nara llamó de urgencia a su abogada Ana Rosenfeld para que haga de mediadora. “Rosenfeld llega más tarde. Ella es la que intenta persuadir a Icardi con que no era el lugar, no era el momento y era temprano a la mañana, para que revea la situación”, contaron en el programa.

.

La mediática pareja protagonizó un escándalo en un conocido edificio de Buenos Aires

La tensa situación se dio en el edificio en Avenida Del Libertador, en donde la empresaria tiene un piso. Todo señala que la conversación se empezó a calentar y se trasformó en una acalorada pelea.

“Ella le dice ‘quedate acá en el Chateau Libertador y yo me voy’. Hay otras versiones que dicen que fue un escándalo ahí, que hubo gritos, pero a mí no me consta. Pero hubo un levantamiento de voz de Icardi”, explicó el panelista.

Icardi no quiere separarse de Wanda. Es más, Záffora contó que: "Icardi está intenso porque no quiere firmar el divorcio, no quiere firmar el papel de divorcio y eso a Wanda la tiene preocupada”.