La China Suárez se encuentra en España, lugar al que viajó para presentar su nueva película "Objetos". En el film participan famosos actores como Álvaro Morte, el "Profesor" en "La casa de papel", y Verónica Echegui, otra reconocida actriz española.

.

"Me corto el flequillo con ustedes...", escribió la ex "Casi Ángeles" en su cuenta personal de TikTok junto con un video en donde cambia su look. Con una tijera en la mano, se le ve muy concentrada y poco a poco toma su flequillo con las manos para verse en el espejo. Tras el primer corte, su expresión cambió y escribió: "Creo que la cagué. Una guerrera perservera".

La China Suárez en sus redes sociales: "Me corto el flequillo con ustedes"

Siempre insistente, la China Suárez, no se dio por vencida hasta tener el resultado deseado. Se volvió a cortar y volvió a repetir que la cagó, esta vez en voz alta. Sin embargo, tras un tercer y último corte, quedó con un flequillo impecable y con un nuevo look. En pocos minutos consiguió miles de 'me gusta's y se volvió tendencia.

La actriz posteo en su Instagram su cambio de look. “Bueno, terminamos el junket de prensa de 'Objetos' en Madrid. Ayer me agarró la locura a la una y pico, y me corté el flequillo”, contó. Rápidamente, el post se llenó de comentarios alagando su valentía y belleza. "Hermosa", "Divina", “Hay algo que nunca vas a lograr... que algo te quede mal”, se podía leer.

Esta no es la primera vez que la China Suárez se atreve a modificar su pelo sola. Tras finalizar "Argentina, Tierra de Amor y Venganza", usó el pelo por debajo de los hombros. En vez de ir con su estilista para mantener el pelo como quería, ella misma tomó las tijeras y se lo cortó.

.

Eugenia "la China" Suárez, fue protagonista en el videoclip de la última canción de su novio Rusherking. 'Perfecta' es el último tema del cantante en colaboración con Mariano Castro, líder de Drear Mar I.

“Nadie va a entender jamás, no hay nadie más. Solo vos cuando me miras, y el mundo que se para. De ti nada me separa”, se escucha en la canción en donde aparece la actriz en medio de un campo de girasoles y a los besos con el artista.

La China Suárez y Rusherking a los besos en el videoclip de "Perfecta"

Thomas Tobar confesó haber escrito la canción para su pareja. Ayer estuvo en la mesa de Juana Viale y confesó: "Sí, sí, habla del amor. Hace mucho que no sacaba una canción así, se la escribí a la Chinita".

LA CHINA SUÁREZ SE CORTÓ EL PELO Y NO SALIÓ COMO QUERÍA: EL VIDEO