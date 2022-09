María Becerra terminó su relación con Rusherking en medio de un escándalo y acusaciones de infidelidad. A pesar de lo ocurrido, al poco tiempo, el cantante sorprendió al comenzar un romance con la China Suárez, una pareja con gran revuelo mediático.

Si bien la actriz seguía a la cantante y se mostró escuchando algunas de sus canciones, esto se cortó desde que comenzó a salir con su ex novio. Sin embargo, en las últimas horas coincidieron en un evento público, algo que sorprendió por la situación tirante entre los tres protagonistas.

.

Lo cierto es que se acerca el estreno de una nueva serie en Star+, por lo que hubo una gran reunión en la que María Becerra cantó en vivo. La China Suárez asistió al mismo lugar aunque no se cruzaron, ya que la actriz solo pasó unos minutos y se marchó junto a su madre antes de que comience el show.

De todos modos, la ex pareja de Benjamín Vicuña compartió una foto en su cuenta de Instagram mostrando el look para la velada. Claro que ninguna de las dos no se expresaron sobre el tema, en especial porque María Becerra ya está enfocada en su nueva relación con el cantante J Rei.

La foto de La China Suárez en el evento que coincidió con María Becerra.

.

Por su parte, Rusherking también tiene el corazón contento gracias a la China Suárez. En los últimos días, fueron noticia gracias a un tierno posteo que hizo la cantante en el que expresaba lo feliz que estaba con su nueva pareja, algo que apareció como una indirecta a Benjamín Vicuña.