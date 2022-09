Si bien siempre circulan rumores de crisis o peleas, la China Suárez y Rusherking hacen oídos sordos y disfrutan de su amor a pleno. En ese sentido, al estar separados por miles de kilómetros a raíz de los shows del cantante, la ex protagonista de "ATAV" le dedicó un romántico mensaje a su novio que emocionó a todos en las redes sociales.

Súper orgullosa de la carrera profesional del joven de 22 años, además de la gran persona que es, la actriz enumeró los tiernos motivos por los que se enamoró de él: "Me enamoré de él porque luchó por un sueño que parecía imposible de alcanzar. Me enamoré de él por cómo lo quieren sus amigos".

"Me enamoré de él porque no es que no sienta miedo, sino porque avanza a pesar de él. Me enamoré de su forma de quererme, de su corazón y mirada nobles. Me enamoré porque no sé cómo lo hace, pero me abraza y sé que todo va a estar bien", expresó en su cuenta de Instagram.

La China Suárez homenajeó a Rusherking con una tierna dedicatoria.

"Me enamoré porque me valora como madre, mujer y profesional. Me enamoré porque sabe acompañar, porque maneja kms, o se toma cuántos aviones sean necesarios para verme. Me enamoré porque me abraza y se funde en mi piel. No se conformen con menos nunca, nunca", agregó contundente.

Y cerró conmovida en sus redes sociales: "Hoy te admiro y quiero mas que ayer, y te lo digo a vos, pero me gusta también compartir el orgullo que siento cuando Silvia Canal me manda estos videos. Sos grande arriba y abajo".