María Becerra vive un exitoso presente laboral. Su foco demuestra que lo mantiene en sus intereses artísticos pero el plano del amor decidió ocultarlo desde que finalizó su vínculo con Rusherking, con quien se separó de manera caótica a través de las redes sociales.

Si bien en la actualidad mantiene vivo los rumores de romance con J. Rei, a la cantante de "Ojalá" no le templó la voz a la hora de hablar sobre las desilusiones en el amor y sus declaraciones dieron que hablar ya que sus fanáticos dieron por sentado que estaban referidas para el actual novio de la China Suárez.

María Becerra y Rusher King se separaron en diciembre de 2021 tras rumores de infidelidad.

"Aprendí a no hacerme expectativas, ilusiones, a idealizar a una persona...", indicó "La Nena de Argentina" en diálogo con Gente. Y agregó convencida: "A veces esperás que alguien se convierta en tu pareja soñada cuando no lo es".

.

"Hay que aceptar, no querer cambiar a la gente y no cegarse tanto. Yo siempre fui de cegarme en una idea y creer que alguien podía convertirse en eso que yo esperaba", aseguró Becerra. Y cerró reflexiva: "A veces, das mucho para el otro y eso no está bien".

Video relacionado: La China Suárez reaccionó luego de que Rusherking cante una canción que nombra a María Becerra