Desde que Wanda Nara anunció que se encontraba separada de Mauro Icardi, no paró de mostrarse muy cercana a L-Gante. Como consecuencia de ello, el futbolista decidió viajar de sorpresa a Buenos Aires para tener una charla personal con su ex pareja.

Sin embargo, las cosas no habrían salido cómo esperaba ya que la investigadora de "¿Quién es la máscara?" no lo autorizó para entrar al establecimiento. Ante la situación que vivió, más el divorcio, el jugador de fútbol habría pensado abandonar su carrera deportiva.

.

"Mauro está devastado y agotado me cuentan después de la separación de Wanda Nara", comenzó diciendo Juan Etchegoyen para "Mitre Live". Y agregó: "Icardi estaría pensando muy seriamente en dejar de jugar al fútbol"

A pesar de los rumores que comenzaron a circular, la empresaria y el papá de Francesca e Isabella no dijeron nada al respecto. Asimismo, la ex pareja no solo sigue unida por las hijas que tienen en común, sino también porque la hermana de Zaira Nara es la manager del jugador de fútbol.

Wanda Nara y Mauro Icardi en el estadio del equipo de Turquía.

Mientras tanto, Wanda Nara se encuentra con las grabaciones de "¿Quién es la máscara?", pero al finalizar con el rodaje, su idea es regresar a Turquía y estar en una casa separada a la de Mauro Icardi.

