Luego de varias especulaciones, Wanda Nara confirmó que está separada de Mauro Icardi. Durante el jueves 22 de septiembre, la investigadora de "¿Quién es la máscara?" dio a conocer la noticia de manera misteriosa, pero minutos más tarde su marido salió a desmentirlo.

Sin embargo, la empresaria aclaró lo sucedido en sus redes sociales y el jugador de fútbol eliminó todos sus historias explicando el tema. Es por ello que la hermana de Zaira Nara volvió a utilizar su cuenta de Instagram para hacer su descargo.

.

"Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí. No tengo nada para aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre está separación", escribió Wanda Nara.

Asimismo, le pidió a los medios que sepan respetar este momento difícil para ella, así como también cuidar a sus hijos que son menores de edad. Por el momento, no trascendieron los motivos del divorcio pero esto sucedió casi a un año de la infidelidad del jugador de fútbol con la China Suárez.

La última foto de Wanda Nara y Mauro Icardi juntos.

.

Cabe recordar que la pareja se había mudado a Turquía por el nuevo traspaso en la carrera de Mauro Icardi. Wanda Nara se mostró muy feliz por el pase, aunque finalmente todo terminó de manera abrupta entre ellos dos. El futbolista volvió al silencio y no se refirió al tema tras eliminar el contenido de horas atrás.

¡Mirá el posteo de Wanda Nara confirmado su separación de Mauro Icadi!