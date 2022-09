Wanda Nara y Mauro Icardi siguen dando que hablar. Después de polémicas declaraciones que la empresaria habría hecho sobre la China Suárez, varios fanáticos le consultaron sobre su relación con el futbolista pero la respuesta sorprendió a más de uno.

"Hace cuántos años estás casada con Mauro?", le consultó un usuario. Al respecto Wanda respondió poniendo en duda la continuidad de su romance: "Estuvimos 9".

Su respuesta en pasado alarmó a varios seguidores quienes especularon que la mediática volvió a finalizar su matrimonio con el deportista. Pero al cabo de las horas, fue él quien debió aclarar cómo seguía su vínculo.

"Como me lo preguntaron mil veces ya, vamos a aclararlo de entrada. No, no estamos separados", introdujo Icardi al ser consultado si seguía en pareja con Wanda.

"Ella está terminando este compromiso laboral que tomó en Argentina y en unos días la vamos a tener de vuelta en casa que tanto los nenes como yo la extrañamos mucho", continuó en relación a la participación de la mediática en "¿Quién es la máscara?".

"Obviamente que los programas de chimentos y espectáculos le vende la mentira y más de dos personajes públicos como nosotros. Pero estamos más que acostumbrados y a veces nos justa jugar un poquito con tanta pavada que inventan y les damos de comer cada tanto, hasta que se les cae por su propio peso lo que habían inventado", sostuvo firme Icardi. Por último escribió: "Te amo @wandanara".