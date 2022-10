Desde que Wanda Nara compartió un video junto a L-Gante en sus redes sociales, se los ve todo el tiempo juntos. Primero se observó cenando y luego hicieron varios vivos en sus cuentas de Instagram generando mucha repercusión entre los fanáticos de ambos.

Sin embargo, no todo está bien como lo parece ya que según informó Pampito en "Mañanísima", una persona del círculo íntimo de la ex pareja de Mauro Icardi no tendría muy buena relación con el líder de la "Cumbia 420".

"Hay alguien del entorno de Wanda que no se lleva nada bien con L-Gante. Es Kennys Palacios, el íntimo amigo de Wanda Nara. No se llevan para nada bien. Además, Kennys es muy amigo de Mauro Icardi, lo quiere mucho", contó el panelista de Carmen Barbieri.

Asimismo, aseguró que el estilista de la empresaria estaría incómodo con esta situación en la que está involucrado. A pesar de ello, sigue firme al lado de la empresaria y la acompaña a todos los encuentros que tuvo con L-Gante.

Wanda Nara junto a Kennys Palacios en el lanzamiento de su marca de cosméticos.

Este rumor surge en el vivo que realizaron Wanda Nara y L-Gante ya que la investigadora de "¿Quién es la máscara?" llama a su amigo para que participe del live y el estilista nunca apareció. Como consecuencia de ello, la ex pareja de Tamara Báez comentó: "Me parece que no le caigo nada bien a Kennys".

¡Mirá el video donde dan a conocer que Kennys Palacios, el amigo de Wanda Nara, no tendría una buena relación con L-Gante!