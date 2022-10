Hace unas semanas, Zaira Nara anunció su separación de Jakob von Plessen, y, aunque fue mucho tiempo después del Wanda Gate, con la supuesta infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez, siempre se sospechó que Jakob había "cubierto" al futbolista. En una entrevista, Zaira fue consultada al respecto y la modelo enfureció.

En la presentación de un perfume, le consultaron a Nara si el origen en el quiebre de su matrimonio fue cuando su ex ayudó a Mauro Icardi a verse con la China Suárez en París y, de esta manera, ser cómplice en su infidelidad a Wanda Nara.

.

Es que, según los trascendidos, Mauro le habría pedido ayuda al esposo de su cuñada para llegar al hotel donde se iban a encontrar el delantero del PSG con la actriz argentina. Von Plessen habría aguardado en el auto mientras se consumaba el engaño.

“¿La mecha se prendió el día que tu exmarido le hizo la guardia a Mauro en el hotel de París con la China?”, le preguntó el notero de LAM a Zaira. Ella cambió su sonrisa por un gesto de furia y respondió tajante: “Me parece una pregunta de mal gusto y vos no sos así. Sé que es difícil preguntar cuando te dicen ‘no quiero hablar del tema’, pero para mí es un tema que ya está”.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen, cuando eran tiempos felices.

“Te confirmo que estoy separada, pero no voy a hablar del tema porque me parece que es algo realmente privado que hay que transitarlo lo más tenue y tranquilos posible, por lo menos en el caso de nuestra familia", prosiguió.

Y finalizó: "No quiero hablar del tema, todo lo que dije fue lo que puse en ese pequeño comunicado; pero no porque me haga la mala onda, quiero cerrar el tema ahí”.

Mirá el video de Zaira Nara enojada porque la consultaron si su separación estaba ligada al "encubrimiento" de su ex marido a Mauro Icardi en el Wanda Gate