Comienza un nuevo capítulo en la polémica separación entre L-Gante y Tamara Báez, esta vez en la Justicia. El artista denunciará a su ex pareja, quien le impide ver a Jamaica, la hija que tuvieron juntos. Entre agresiones, rumores de romance e incidentes con la policía, Elián Valenzuela, el creador de la "Cumbia 420", se contactó ayer con el programa televisivo “A la tarde”, donde piropeó a la conductora y aseguró que con Wanda Nara son “buenos amigos”. Pero nada dijo respecto a Báez.

L-Gante y Tamara Báez junto a su hija, Jamaica.

Sin embargo, horas más tarde su abogado, Alejandro Cipolla, comunicó la decisión de L-Gante en una entrevista para “Mitre Live”. El letrado destacó que el cantante no quiere que queden “rastros de él hablando mal de la madre de su hija”, aunque del otro lado no encuentran la misma predisposición.

“Elián no ve a su hija desde la semana pasada, me pareció una locura y en las próximas horas lo hablaré con él a ver qué quiere hacer, él está indignado con Tamara porque no lo deja ver a su hija, la realidad es que le dije que se tranquilice para ver cómo lo solucionamos pero no se lo tomó a bien, no es una manera de poner a la hija en medio de una separación”, afirmó Cipolla.

Además, el abogado se refirió a los pedidos económicos que realiza Tamara para la manutención de la bebé y explicó: “Todo el tiempo me están subiendo las pretensiones económicas, en cualquier momento me van a pedir 5 o 6 millones de pesos mensuales, la jurisprudencia dice que tienen que justificarse los gastos, Elián no es una persona asalariada, la gente tiene un mal concepto”.

Siguiendo con su relato, Cipolla agregó: “Parece que muchos periodistas y la gente en sí se declaran conocedores de derecho, nosotros le ofrecimos una propiedad, duplicarle los gastos de Jamaica y el gasto de la obra social, no sé qué más ofrecer”.

L-Gante y Tamara Báez en el primer cumpeaños de su hija, Jamaica.

El letrado aseguró que las versiones de romance entre L-Gante y Wanda Nara “han generado enojos” en la madre de Jamaica, quien antes de los rumores no realizaba este tipo de “ataques”. Cipolla concluyó: “No podemos negociar con quién no quiere negociar”.