Después de días de estar en el centro de la discusión mediática, L-Gante se puso en contacto con "A la tarde" para ofrecer aclaraciones sobre su polémica separación con Tamara Báez y el incidente con la policía por un supuesto exceso de velocidad. Pero, además de sus importantes declaraciones, el creador de la cumbia 420 también deslizó un piropo a una de las mujeres en el estudio.

Llegado el final de su entrevista, los panelistas del programa de América le preguntaron al cantante por su situación amorosa. "No se aguantan y me quieren preguntar por Wanda. Vos sabés que en la calle todos me preguntan '¿Y Wanda? ¿Es verdad que estás con Wanda?'", aseguró primero L-Gante, para después asegurar que solo son "buenos amigos".

.

A pesar de su negativa, la conductora Karina Mazzocco continuó insistiendo sobre el tema. "Elián, ¿estás enamorado?". "Estoy enamorado de mí mismo", sostuvo el invitado con humor. "En algo andás Elián, contanos", insistió Mazzocco. Lo que la conductora no esperaba, fue la confesión de último momento que le dedicó el cantante.

L-Gante es vinculado con Wanda Nara.

"Y de la conductora también. Me fui", sostuvo sin filtro, provocando la sorpresa de Karina Mazzocco y todos los integrantes del programa. La halagada no salía de su sorpresa, agregando que su hijo "se muere" si escucha el dicho del cantante. "No, de verdad, ¿andás en algo?", volvió a la carga Mazzocco, pero L-Gante finalizó la conversación y cortó el teléfono. "¡Se fue! No se puede creer. Tiró y desapareció... El pibe es muy carismático", agregó la conductora.

L-Gante se defendió tras su encuentro con la policía por un supuesto exceso de velocidad

Uno de los primeros temas en agenda para su más reciente entrevista fue la discusión que mantuvo con la policía en plena autopista. Sobre el incidente, cuyo video llegó a las redes sociales, L-Gante ofreció su versión: "Después del concierto de Daddy Yankee... No venía a exceso de velocidad. Yo respeté la máxima, que es de 130. Yo frené en el peaje y ahí nos interceptaron tres policías, que nos apuntaron con pistolas", aseguró.

.

"El policía era un gordo salame. Es abuso porque yo tengo exposición. Yo frené, estoy dispuesto que me pidan los papeles. Pero con armas apuntando... lo primero que hice fue bajar y decir 'bajá eso'. ¿Cuántos casos hay que a la policía se le cae un tiro?", continuó, insistiendo que el uniformado "actuó mal" y le dejó la infracción para enmascarar su error. "Yo iba respetando la máxima", aseguró el cumbiero.