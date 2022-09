Bastante mala actriz es Charlotte Caniggia diciendo que quería seguir en “Quién es la máscara?” cuando ya está arreglando su ingreso en “El hotel de los famosos” que en la primera edición ganó su hermano Alex. Esta vez no va a suceder, porque “Char” no aguanta tanto. En cuanto al reality que conduce Natalia Oreiro, ya se ve venir a los finalistas, cuyos nombres se han ido tirando en las redes, aunque quien podría salir triunfadora (sin premio porque no se paga nada) es uno de los muñecos más suavecitos. La fecha del final del reality estaría siendo (en potencial) el jueves 13 de octubre. Decimos en potencial porque podrían estirarlo un toque. Van por ahí.

* * *

Tal como dijimos en esta sección, Wanda Nara, reina de lo mediático, podría cambiar de idea e ir al Mundial de Qatar, tras arreglar los líos con su marido Mauro Icardi, que tienen más que ver con su venida a nuestro país, y sus negocios al margen del futbolista. Ya la habían llamado desde la producción de "Por el Mundia"l, pero ni había contestado, ahora la cosa cambió ya que Qatar se convertirá en la vidriera mediática al menos durante casi tres meses. Y Wanda siente especial debilidad por como monetizar en las redes. Bum.

* * *

Cuando termine de grabar “The challenge” (6 de octubre), Marley se va a tomar vacaciones antes de emprender el trabajo en Qatar. Irá “Por el Mundial” cubriendo el color de lo que suceda allí, previo viaje a Suiza, a visitar la FIFA con la Negra Vernaci y Vicky Xipolitakis, y de ahí a la mansión de Qatar conviviendo con Cathy Fulop, Oriana, Flor Peña, y Lali Espósito. Hay que decir sobre la cantante-compositora-actriz-influencer Mariana "Lali" Espósito, que registró su nombre como marca para poder licenciarlo a otras compañías de moda como ZARA. Registró las marcas "Lali" y "Lali Espósito" en las clases 9 (que abarca discos, videos y anteojos), 18 (que incluye carteras, valijas y artículos de cuero), 35 (que comprende servicios de publicidad) y 41 (que incluye lo relacionado con espectáculos). Siendo como es una artista que es una máquina de facturar, no se pierde una.

* * *

La movida por el Mundial de Qatar, deja sin partidos a seis canales abiertos, ya que solo la TV Pública, que enviará equipo importante de gente ya que transmitirá en directo los de Argentina y los demás van por cable pago. Y en algunas suscripciones se abona aparte del mensual. De ahí que tanto El Trece como Telefe manden corresponsales, periodistas deportivos en rigor, como Fernando Carlos o Martín Liberman, Walter Nelson, que van a estar a pleno con los tres primeros partidos del Seleccionado: Arabia Saudita (22/11), México (26/11), y Polonia (30/11). Dicen que los derechos son “una locura” de dinero, y ahora con el dólar- Qatar arriba, los raquíticos presupuestos de la abierta, no llegan.

* * *

Hay mucha expectativa con el espectáculo “Tom, Dick and Harry” que marca el debut como director de Nicolás Cabré, y que van a protagonizar Mariano Martinez, Bicho Gomez y Yayo Guridi. En total son 8 los personajes y ya se van a confirmar en estos días, ya que estrenan el 4 de enero en una de las salas del Multiteatro, producido por Tomás Rottemberg y Caballe. La idea es cambiar el título de esta comedia de autor inglés, cuya adaptación la hicieron aquí, y poner en blanco las agendas para comenzar los ensayos. Aunque todavía no salió, Mariano Martínez está todavía trabajando en un reality, pero falta poco.

* * *

Mientras “Nosotros a la mañana” no cambió de contenidos, tampoco de conductor, sigue el “Pollo”Alvarez, y el panel, aunque le sumaron a Sofía Zamolo y a Josefina Pouso. El clásico de Kuarzo compite con otro de su misma productora “A la Barbarossa”, que seguirá durante el 2023 en la pantalla de Telefe, con el exacto equipo que la acompaña y el productor Fede Hoff, mano derecha de Marley quien quiere dejar un ratito para seguirlo a Qatar cuando hagan “Por el Mundial”. La conductora de esta forma, según avisa su prensera, no podrá hacer teatro en el verano de 2023. Hoja de ruta.

* * *

Continúa en Córdoba Pepito Cibrián, con Nahuel, que va y viene por sus hijos y para pagar las cuentas de Pepe y de su tía Carmen que, a los 93 años, no está el todo bien. La idea es estrenar “Dorothy” el 28 de octubre en el Teatro De Las Américas y luego regresar. Se tiene que juntar con Angel Malher para ver que espectáculo armar festejando los 30 años del debut de “El jorobado de Notre Dame” que fuera en el Luna Park. Al parecer la pareja artística vuelve a estar en comunicación y sin malas ondas. Drácula les mejoró las cuentas bancarias y el ánimo.

* * *

El jueves a la noche Moria Casán, al término de su función de “Brujas” y José María Muscari viajan rumbo a Paraguay juntos, y el resto del elenco de “Julio César” aparte. Se van a alojar en el “Teatro del Hotel Guaraní”, harán función de la obra de Shakespeare (adaptada) viernes y sábado y el domingo vuelven para que la Casán retome “Brujas”. Es importante destacarlo porque el regreso de la diva tras su estadía en la Casa del Buen Pastor luego del escándalo de las joyas. Vale decir que van auspiciados por el Teatro General San Martín y van a una sala municipal.

* * *

Las repeticiones de “Diego Capusotto y sus videos” en la TV Pública, inspiró al destacado humorista a armarse un show en base a una entrevista-charla de cerca de dos horas donde cuenta sus anécdotas, alegrías, y detalles de sus trabajos, con humor. En el próximo verano hará gira por la costa atlántica, y confirma funciones en el Roxy de Mar del Plata, San Bernardo y Villa Gesell. Se titula "El Lado C de Capusotto", en tanto el humorista es acompañado por la periodista Nancy Giampaolo. Lo produce el ex productor de Alfredo Casero, quien también trabajó con Capusotto, Sequeira. Antes de eso va el 26 de noviembre en el Gran Rivadavia de Floresta, y el 27 en el Maipù de Banfield.

* * *

Curiosidades del rating: lo más visto del domingo “PPT (Lanata)”, 8,9 puntos de promedio, cabeza a cabeza con “Quien es la máscara?”, 8,7, “Opinión Pública”, 1,4, y “Desiguales” y “La noche del domingo”, 0,9. En el duelo “La peña de Morfi”, 6,7, versus Juanita Viale, 4,9, Campeonato femenino Boca vs. Urquiza, 1,9, “Recreo, el programa” y “La tarde del 9”,0,7. Luego “EL último pasajero”, 6,6, “Pasapalabra famosos”, 7,5, “100 argentinos dicen”, 6,3, “Fútbol ATP”, 2,2, y “Vivo para vos”, 1,9. Sobre el final “Abel en concierto”,4,7, “Resto del mundo”, 4,3, “Pasión por el fútbol”, 2,3, “Knock out”, 0,8, “Documentales Tv Pública”, y “Modo selfie”, 0,4. El día lo ganó Telefe, 6,7, con ventaja de 2 puntos sobre El Trece, Tv Pública, 1,4, Canal 9, 1,2, América, 0,8, Net y Bravo Tv, 0,1. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar IBope Media.