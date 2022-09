Se viene una semana de nombres fuertes en “Quien es la máscara?”, al estilo de Cristina Pérez, a quien el traje de su personaje “ orquídea” se lo encargaron a un diseñador elegido por la conductora y tardó 15 días en su realización. Los demás, que se van a ir sacando las máscaras, se ponen el traje media hora antes, salvo la cabeza claro que es un segundo previo de ir al aire. Diremos que dos de las famosas que van a sacarse la máscara, una entrará al “Hotel de los famosos 2” con tiempo pre determinado, no se va a quedar muchas semanas. La otra es probable que sume el personaje de su máscara al show que llevará a Carlos Paz en el verano 2023. Y sabemos quiénes son. También el trío que llega a la final. Ni mu.

***

Maestra en el juego mediático, Wanda Nara a pesar de publicar su separación de Mauro Icardi, se ocupa a pleno de la mega casa que está instalando en Turquía. Justo donde ella le arregló el contrato para que su segundo marido legal juegue al fúbol por millones de euros. DE hecho vive llamando a las casas de decoración, muebles y todas esos rompederos de cabeza de mudanza para que lleven sus lujosas compras (la oye todo el mundo discutiendo). En Capital vive en Puerto Madero, con todos los lujos posibles y aunque le queda lejos grabar en los Estudios Ronda en Martinez, para terminar su labor en “Quien es la máscara?”le quedan solo 10 días de grabación. O sea, el final final es el viernes 7 de octubre, gracias a Natalia Oreiro, quien tiene que filmar. Así, Wanda se vuelve con su marido Icardi y sus cinco hijos, y Kenny, su íntimo y único peinador.

***

Hay gente preocupada por actor de tercera edad, quien suele ir de gira –estuvo todo el año y terminó este finde- y tratar muy mal a su compañera de elenco –cambió varias-, y que la producción no sabe qué hacer porque su rasgo de carácter al rojo vivo, insufrible. Sucede que también se agarró la costumbre de hacer su necesidad fisiológica acuosa (orinar) entre bambalinas del escenario sobre un tacho. Le han pedido que lo haga en privado en el baño, pero el hombre no escucha y cuando tiene ganas saca su pene delante de todos y lanza el chorro. El problema sería que toma mucho, cerca de dos botellas de vino diarias, y no hay nada que se pueda hacer. Hombre muy mayor.

***

El” hotel de los famosos 2” va a dar que hablar. Si Erica García, con contrato blindado aguanta, su ex Ricardo Mollo, actual de Natalia Oreiro, va a estar nervioso. Otros figuras polémicas son las influencer Ivana Nadal y Flor Moyano, quien puede volver a mandar al frente a Nico Occhiato y ya van a tener ruido. Nadie espera mucho de Char, por más que su hermano Alex, ganó, pero el tema es su amante? hot heavy, ni de Ximena Capristo, pero sí de Camila Salazar y los escándalos de su hermana Luli con el ex funcionario K, Redrado. Los gerentes graban uno o dos días por semana, en tanto, en El Trece miran con lupa las fechas de salida. La grabación, como dijimos, fines de octubre.

***

Un año de viajes le toca a Griselda Siciliani, en este momento en San Sebastián, feliz de la vida haciendo contactos en ESpaña y luego de pisar Buenos Aires, viaja a Londres. Está acompañando la película “Bardo”, que ya Netflix la anuncia en su plataforma, que realizó con el premiado (Oscar)director Alejandro Gonzalez Iñarritu. Viajó junto a una de sus hermanas (no Leticia) mientras Margarita se quedó con su padre, Adrián Suar. Todavía no rregla con ningún proyecto, teatral o de plataformas porque le espera mucho con la película de Iñarritu, y tendrá que volver a Mexico. Muy bueno.

***

La tragedia de Cromagnon ya tiene su escritura de ficción y se empieza a grabar en Uruguay el mes que viene. La idea es que Fabiana Tiscornia tome las riendas y que se grabe en la vecina orilla dos meses y medio y dos semanas en Buenos Aires. Son muchos los jóvenes surgidos de casting que completan el elenco numeroso, y entre ellos, “Toto”Rovito , nieto de la recordada Barbara Mugica, y Lautaro Rodríguez. Como es lógico las locaciones son las más caras en la contratación en dólares, aunque los sueldos también se pagan en esa moneda.

***

Lo anticipamos, “Perdidamente” de José María Muscari, arregló con Tomás Rottemberg para ir a Mar del Plata. Cumplieron un año en el Multiteatro, o sea que les va bien y de hecho festejaron con Evangelina y Rosario Ortega y Oscar Mediavilla en la sala. Las actrices están viendo donde alojarse en “la feliz”. En principio Leonor Benedetto y Julieta Ortega optaron por el cinco estrellas Sheraton (frente al cementerio), en cuanto a la Picchio quiere algo más grande para que la visiten sus tres nietos. La fecha de estreno es el 4 de enero en una de las salas de Carlos Rottemberg.

***

SE está armando la temporada 2023 en Carlos Paz, y Fátima Flores irá a la sala “Holliday” cuando cumple sus 10 años en la Villa. Llevará su espectáculo, que está armando con su marido Norberto, con fecha de debut el 28 de diciembre. Hará personajes políticos, Cristina y la Bullrich, las jóvenes Lali y Tini, sus clásicos internacionales, y uno más (suspenso)que el público conoció por la tele. Diremos que competirá con Flavio Mendoza en el Luxor, Peter Alfonso con comedia producida por DABOPE en el teatro Del Lago, además de los unipersonales que visitarán Carlos Paz los lunes, martes y miércoles. “SEX” estará en la villa con Juan Palomino e Iliana Calabró en el teatro Melos con fecha de estreno 22 de diciembre. El resto del lenco lo están confirmando Hoja de ruta.

***

El 7 de octubre la directora Valeria Ambrosio, quien se lució en “Diario de un gigoló” de Underground en Netflix, estrena “Tita, llamarada pasional” en el teatro Astral a las 21, e irá con presentaciones los viernes, sábados y domingos. Se trata de 12 funciones en total en que las cuatro intérpretes, Ivana Rossi, Vane Butera, Elis García y Mica Suarez van a cantar los clásicos temas de la Merello, “Se dice de mí”, “Donde hay un mango”, “Dios decime donde estás” y “Pipistrela”, entre otros. Un homenaje a una grande a 20 años de su viaje al otro mundo (o adonde sea). Lo veremos.

***

Curiosidades del rating: el sábado “PH (Podemos hablar)”, 8, 2 puntos de promedio, versus Mirtha, 7,7, que lo acosó durante todos los cuartos de hora, fueron los dos programas más vistos. A la tarde “Pasión, 1,5, “La tarde del 9”, 0,9, “Otra trama”, 0,1, “Cine 13”, 3,8, y 4, y los ganadores “Simpson”,4,9. En América destacó “Secretos verdaderos”, 1,8, Canal 9 “Vivo para vos”, 1,8, Tv Pública “Viaje inesperado”, 0,9, Net TV “Tierra indomable”, 0,2, y “Bravo”, “Las bravas”, 0,2. Luego, “Casados con hijos”, 6, “Cine 13”,5,4. El prime time Telefe, 8,2, El Trece, 5,9, América, 1,5, Canal 9,1,4, Tv Püblica, 0,5, Net y Bravo TV, 0,1. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar IBope Media.