Después de días de especulaciones, rumores y teorías en las redes sociales, la confirmación del romance entre L-Gante y Wanda Nara llegó desde la fuente menos esperada. En medio de su polémica separación con el cumbiero, Tamara Báez denunció un robo en su casa y confirmó que los dos implicados están manteniendo una relación hace ya un tiempo.

Pasado el mediodía del miércoles, la mamá de Jamaica dejó preocupados a sus seguidores de Instagram después de publicar una serie de videos donde se muestra extremadamente angustiada por el robo de algunas de sus pertenencias. "¿Qué onda? Vengo acá a buscar un poco de ropa y veo que faltan zapatillas", se la escucha decir en el primer video, donde recorre su residencia mostrando los estantes vacíos.

"No me importa que me vean así, pero tengo mucha, mucha bronca", se pronunció en otro clip, ya quebrada en llanto ante el ingreso no autorizado a su vivienda. "Yo tengo que estar bien por mi hija, estoy sola, me siento sola, y no entiendo cómo puede ser tan mala persona", continuó intentando contener su angustia.

Hacia el final de su denuncia, la influencer dejó caer un dato que no pasó desapercibido: "Si ya estás con otra persona, hacé tu vida, no me rompas las bolas, ¿qué venís a entrar acá a llevarte lo mío? ¿Para qué?", concluyó con tristeza la madre de Jamaica, aludiendo a la presente relación de L-Gante.

Horas después de su emotiva publicación, Tamara Báez se contactó con "A la tarde" para hablar de la escandalosa situación que continúa viviendo con su ex. Ante las preguntas de los panelistas, la joven madre afirmó que tiene confirmado (gracias a su sistema de seguridad) que fue L-Gante, acompañado de Wanda Nara y otros amigos, quien entró a su domicilio y se llevó sus pertenencias.

Ante la pregunta de Karina Mazzocco, Tamara Báez confirmó lo que muchos ya sospechaban: "Tengo súper confirmado hace tiempo (que están juntos)", lanzó. La madre de Jamaica había descubierto el amorío entre L-Gante y Wanda Nara a través de un amigo cercano al cantante, y mientras afirmó saber que están durmiendo juntos, ella no se siente afectada por su relación.

"A mí no me causa nada porque yo quiero estar tranquila, quiero salir del entorno de él", agregó sobre el cumbiero que no ve hace semanas debido a la turbulenta ruptura. Cuando fue consultada sobre si le diría algo a Wanda, Tamara dijo: "A Wanda le diría 'suerte y gracias por sacármelo de encima'".

La fuerte respuesta de Wanda Nara a las acusaciones de Tamara Báez

Las acusaciones de la expareja de L-Gante no tardaron en llegar a oídos de Wanda Nara, y la rubia no se guardó nada a la hora de responder. En un audio a Intrusos, Wanda se defendió de las acusaciones: "La verdad que no sé cómo se les puede ocurrir una cosa así, a quien se le ocurrió está dentro de su ser hacer algo así", dijo enojada la empresaria en diálogo con Maite Peñoñori en referencia a las acusaciones de su participación en el robo a Tamara Báez.

"Ayer grabé hasta muy tarde y me crucé a Lizy (Tagliani) en la grabación para decirte alguien que puedas llegar a conocer y lo puedas chequear", se excusó, y agregó: "Te mandé el chat con la productora del canal, las fotos de donde estuve con el horario", siguió y agregó: "Estuve en un centro de estética que es del otro lado".

"Conozco ese lugar porque estuve varias veces en otras oportunidades, pero la verdad es que está muy lejos de mí hacer una cosa así", continuó la supuesta nueva pareja de L-Gante. "No está bueno que me involucren, ni siquiera poner en duda algo así. Evidentemente, tendré que tomar cartas en el asunto", cerró la empresaria.