"PH: Podemos Hablar", el programa de Andy Kusnetzoff que reúne a las estrellas del entretenimiento argentino para una charla honesta, arrancó el mes de octubre con un nuevo programa. El conductor regresó la noche del sábado con cinco nuevos invitados y más historias que atrajeron a los televidentes y le consiguieron el rating más alto de la noche.

En el primer día de octubre, Kusnetzoff recibió en su estudio al actor Luciano Cáceres, el cantante salteño Ricky Maravilla, la actriz y cantante Dani La Chepi, el joven trapero Luck Ra y la modelo y panelista de televisión Pía Slapka. Los famosos protagonizaron momentos de humor con divertidas anécdotas, pero también intercambios emotivos donde se abrieron para compartir sus dificultades.

Uno de tales momentos llegó cuando el cordobés Luck Ra confesó que, por problemas económicos, consideró dejar la música con apenas 22 años: "El primer tema con el que me fue bien iba a ser el último tema de mi vida. Decía 'después ya no saco más música, ya no saco más nada, es mi último tiro'", compartió, y agregó: "Me gustaría que exista una foto mía llorando tirado en mi casa como estaba. El único que creyó en mí a fin de cuentas fui yo".

Otro que se conmovió hasta las lágrimas fue Luciano Cáceres, quien se animó a hacer un repaso de su carrera y se quebró a la hora de recordar su dura infancia: "Con el tiempo me di cuenta de que todo lo que no teníamos me lo disfrazaban casi artísticamente. Mi vieja nos decía 'vamos a cenar livianito' y solo había mate cocido", recordó de su madre. "Mi vieja era de otro planeta y hacía que todo pareciera de película. No me hicieron notar la carencia y hoy me doy cuenta de grande", cerró.

La noche también tuvo momentos de distensión, uno de ellos protagonizado por La Chepi cuando compartió su incómodo primer encuentro con Cacho Castaña en una audición para cantar en su "Café la humedad". Al tratarse de un momento difícil para la artista, no tenía con quién dejar a su hija de tres años mientras iba a la audición, por lo que se vio obligada a llevarla. Fue después de su interpretación de "Siempre se vuelve a Buenos Aires" que se dio cuenta del error en su cálculo: "Viene Leticia, que era su manager, y me dice 'le llamamos la atención porque le subía y le bajaba la mochila de oxígeno a Cacho'", remató la cantante provocando risas en el estudio.

Cuánto midió "PH: Podemos Hablar" frente a la noche de Mirtha

En términos de rating, el programa de Kusnetzoff salió al aire mientras La noche de Mirtha (El Trece) se encontraba liderando con 8 puntos, para rápidamente imponerse sobre la mesa de la diva. Para el final de la noche, "PH: Podemos Hablar" (Telefe) logró ubicarse como lo más visto de la noche con un pico de 10.4 puntos, pero batallando en términos de promedio general, con varios momentos en que la mesa de Legrand se impuso sobre su principal rival.

