La separación de Tamara Báez y L-Gante desató una serie de escándalos que tomaron gran relevancia mediática. Ambos utilizan sus redes sociales para expresarse, lo que muchas veces significa una denuncia contra su ex pareja. Esta vez, fue la madre de Jamaica quien se refirió a un posteo que hizo el cantante en su cuenta de Facebook.

Elian Valenzuela acudió a su perfil para publicar una imagen de su ahora ex novia cerca de varios fajos de billetes de $1000. Con esto buscó mostrar que nunca le faltó nada durante su relación, en especial con el gran salto a la fama que tuvo durante 2020 y 2021.

.

L-Gante junto a Tamara Báez.

Claro que Tamara Báez no se quedó en silencio y no tuvo piedad con el padre de su hija. "Te hacés el turro en un Ferrari y al final sos re loro. Mirá lo que andás subiendo", escribió en primer lugar. Además, volvió a tener fuertes palabras contra L-Gante: "Disfrutá el finde largo jajaja. Ya está, ya fue, comprale una casa a tu hija si estás re ganado".

"Pasale lo que corresponde y que conteste tu abogado", siguió con ironía la influencer. Como si fuera poco, apuntó a la cifra que le ofreció L-Gante para mantener a su hija. "¿Qué son 300 lucas para vos? Nada. ¿Entonces qué onda? ¿Para qué seguís publicando estas cosas?", escribió.

Nuevo escándalo alrededor de L-Gante.

Otro de los puntos de la polémica entre ambas partes fue el cumpleaños de un año de Jamaica, quien tuvo una mega fiesta junto a sus amigos y seres queridos. Esta vez, Tamara Báez dio su versión de lo ocurrido con un fuerte mensaje: "No te olvides que para el cumpleaños de Jamaica no pusiste un peso. Y no fue todo canje".

.

Fiel a su estilo, cerró muy picante con un mensaje que hace referencia a la posible relación de L-Gante con Wanda Nara. "Relajate y andá a tomarte unas vacaciones con la mujer esa que está más con vos que con los hijos", completó la influencer.