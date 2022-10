El conflicto entre L-Gante y Tamara Báez parece no tener un final próximo. Hace algunos días, el cantante decidió denunciar a su ex pareja, porque le impide ver a la hija que tienen juntos, Jamaica. Aunque, en las últimas horas la madre de la niña consiguió que la Justicia le entregara un botón antipánico, tras descubrir que alguien se llevó varias pertenencias que se encontraban en su domicilio.

En medio del escándalo entre la pareja y de los rumores de romance entre el artista y Wanda Nara, el líder de la “Cumbia 420” fue visto a los abrazos con otra mujer. Sin embargo, el bienestar de Jamaica es un tema que moviliza a los protagonistas de esta historia.

"Le estarían ofreciendo la suma de 500.000 pesos mensuales en efectivo, la compra de una propiedad exclusivamente a nombre de ella", aseguró el panelista de “A la tarde” Roberto Casorla. Además, el también abogado, destacó que la cifra se ajustaría periódicamente según la inflación.

Según Casorla, el “temor” de Tamara Báez tiene que ver, no sólo con la presente manutención de su hija, sino que con el “futuro económico” de la pequeña de un año. Por eso mismo, es que L-Gante propone la compra de una propiedad, exclusivamente, a nombre de Jamaica.

L-Gante y Tamara Báez junto a su hija Jamaica.

Asimismo, el cantante se haría cargo de la obra social de la niña y su madre, y colaboraría con otros gastos eventuales, como puede ser la organización de los cumpleaños.

Sin embargo, la ex pareja del artista no estaría conforme con las cifras que le fueron ofrecidas, según reveló el integrante del programa. "Les quiero adelantar que desde el lado de Tamara Báez dijeron que no", afirmó Casorla.

La posición de Tamara Báez, respecto a la oferta económica de L-Gante, hizo suponer a la periodista del mismo ciclo televisivo Cora Debarbieri, que la mamá de Jamaica “va por el millón de pesos".

Esta idea no se aleja mucho de lo que supone el abogado del creador de la “Cumbia 420”, Alejandro Cipolla, quien en recientes declaraciones aseguró: “Todo el tiempo me están subiendo las pretensiones económicas, en cualquier momento me van a pedir 5 o 6 millones de pesos mensuales, la jurisprudencia dice que tienen que justificarse los gastos, Elián no es una persona asalariada, la gente tiene un mal concepto”.