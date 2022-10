L-Gante y Wanda Nara aseguran no estar en una relación, aunque sus acciones parecen comprometerlos cada vez más. En las últimas horas, aparecieron fotos y videos de una salida que compartieron a dos boliches diferentes y contaron con la presencia de Karina La Princesita, quien comparte jurado en "¿Quién es la máscara?" con la empresaria.

Según lo que publicó la cuenta "Gossipeame", la ahora ex pareja de Mauro Icardi estuvo en el boliche "Afrika", donde se fotografió junto a Karina La Princesita. Además, se la vio junto a L-Gante y otros amigos, por lo que pasaron una noche especial. Incluso se la ve a Wanda Nara cantar las canciones de su compañera de programa.

.

Como si fuera poco, la noche no terminó allí ya que la empresaria y el cantante se fueron a un boliche en Ramos Mejía, partido de La Matanza. Claro que contaron con la compañía de Kennys Palacios y otras amigas de ella, aunque esta vez no se vio a la ex de El Polaco.

Wanda Nara, de fiesta con Karina La Princesita.

Fiel a su estilo, Wanda Nara no compartió ningún contenido en sus redes sociales, ya que se enfoca en mostrar su parte laboral, actualmente relacionado a "¿Quién es la máscara?". Quedan pocos días de grabación del reality que conduce Natalia Oreiro, por lo que se espera que en las próximas horas regrese a Turquía, el nuevo país en el que vivirá con sus hijos.

Por su parte, L-Gante afronta un gran escándalo tras su separación de Tamara Báez. Ambos lanzaron fuertes denuncias para cada uno, aunque en las últimas horas tuvo mucho revuelo un video de la influencer llorando mientras contaba que le robaron su auto y sus zapatillas de su propia casa.