L-Gante y Tamara Báez dejaron los problemas de lado, luego de la crisis que vivieron tras los rumores de infidelidad por parte del cantante de "Cumbia 420", y se unieron para festejar el primer cumpleaños de su hija Jamaica.

A través de sus redes sociales, el artista y la influencer mostraron parte del festejo de la niña y compartieron dulces mensajes para homenajear a su pequeña de 1 año. "Feliz primer añito. Desde que me enteré de tu llegada hasta el día de hoy no he frenado, no me ha vencido la mala vibra ni tampoco bajaré los brazos. Papá te brindará todo y te va a tener como una reina siempre. Te amo mucho mi bebé", escribió el intérprete de cumbia.

La influencer fue la que más imágenes publicó del evento y hasta contó cómo fueron los preparativos. Pero antes de eso, expresó conmovida: "Feliz cumpleaños amor de mi vida".

Jamaica tuvo una sesión de fotos previa al festejo de cumpleaños que se pudieron ver en el evento que se realizó en un amplio jardín.

.

Música del cantante, carrito de comidas, juegos, globos y una torta en forma de unicornio fue lo que destacó en la celebración. Por su parte, Báez y Jamaica se vistieron de blanco y se mostraron más que elegantes para la ocasión.

Pero lo que más llamó la atención fue el regalo que recibió la pequeña y con el que entró a su fiesta: un autito negro ploteado con la frase de L-Gante, "La Mafilia".

¡Mirá todas las fotos del cumpleaños de Jamaica, la hija de L-Gante y Tamara Báez!