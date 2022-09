L-Gante protagonizó un nuevo escándalo en los medios al ser acusado de serle infiel a Tamara Báez con su bailarina Luli Romero luego de saliera a la luz imágenes de ellos a la salida de un hotel alojamiento.

Pero la supuesta tercera en discordia salió a desmentir el hecho y reveló que no es ella la de las imágenes que trascendieron. Ahora, volvió a hablar para aclarar lo sucedido y hasta acusó a los fans de la madre de Jamaica de amenazarla.

"Dicen muchísimas cosas que no fueron ciertas, la verdad que me involucraron en algo que nada que ver, nunca hice nada con él, nunca estuve con él, nunca charlé con él, a mi me llama la productora para laburar con él. Obviamente que hablé con Elián de esta situación, teníamos que hablar si o si, le mandé un mensaje y le dije '¿Qué onda?' y él me respondió, me dijo que está acostumbrado a que inventen cosas de él y que digan mierd... de él, y yo le dije que yo no estaba acostumbrada a esto, a él le chupa un huev... lo que dicen de él", afirmó en diálogo con Juan Etchegoyen por "Mitre Live".

Tamara Báez y L-Gante, en crisis

"Yo dije bueno listo, que piensen lo que quieran, tenía que salir a decir que nada que ver, es más lo de Facebook fue armado, yo no tengo nada que ver, yo la estoy pasando muy mal con todo esto, se me rompieron relaciones familiares y amistades", continuó firme.

En cuanto a las amenazas que recibió por parte de los fanáticos de la influencer, contó: "Obviamente que salgan a hablar que yo salí de un telo con él, mis hermanas y mi mamá pensaron que era verdad y se enojaron, todo el mundo piensa que era verdad, me había peleado con amigos y familia, y sacando todas las personas que me odian por nada, recibo mensajes donde me dicen lo peor, había uno que decía que si sería de Santa Fe me cortarían toda, un montón de cosas, me amenazaron los fans de la mujer de él, la verdad que ni idea".

Además reveló que charló con Tamara Báez para evitar confusiones. "Fue la primera persona con la que hablé, y obviamente que aclaramos las cosas, a las únicas personas que le di explicaciones fue a ella, ella no estaba enojada, fue muy amable y me habló súper bien", manifestó.

De todos modos, Báez se mostró muy filosa con otra de las terceras en discordia, Micaela Salatino, tras sus apariciones en televisión y realizó picantes comentarios: "Fue a pasar vergüenza literal. ¿Será que le pagan?".