L-Gante y Tamara Báez están pasando por momentos turbulentos de su relación luego de que el cantante fuera visto con una mujer saliendo de un hotel alojamiento, quien resultó ser una de sus bailarinas.

Por otro lado, otra artista llamada Micaela Salatino aseguró que Tamara la amenazó. "Anoche a la madrugada me mandó un mensaje por Instagram diciéndome que me iba a hundir, que deje de subir videos. Porque yo había hecho un TikTok diciendo que la del video de L-Gante entrando al hotel con otra bailarina no era yo", explicó.

"Yo salí a hablar en TikTok para decir 'por favor, no me molesten'. Yo no soy la del video (...) Tamara me ataca porque yo en el video dije que de los cuernos nadie se salva, y que ella no es mi amiga", agregó la bailarina.

Ante esto, Tamara Báez fue fulminante con su respuesta. Una seguidora le preguntó qué pensaba de la joven que había asistido a la televisión para hablar mal de ella y Báez expresó: "Fue a pasar vergüenza literal. ¿Será que le pagan? ¿O fue al pedo? Qué ganas de perder tiempo que tienen algunas. Como si fuera que queda bien".