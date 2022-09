Las polémicas alrededor de L-Gante parecen lejos de desaparecer. Tras afrontar distintas crisis con Tamara Báez, su novia, la aparición de un video con una joven que podría ser su amante estalló un nuevo escándalo en su entorno. Distintas versiones sobre el clip que se difundió a través de las redes sociales surgieron, aunque el cantante no habló.

Durante una jornada de grabación, una joven llamada Luli Romero publicó una foto abrazando a Elian Valenzuela. Dicha mujer participó de distintos clips del artista de General Rodríguez, por lo que hasta ahí no había sorpresas. Sin embargo, horas más tarde, aparecieron imágenes de la bailarina saliendo de un hotel alojamiento con L-Gante.

.

Si bien fue identificada por sus botas, resta definir si se trata de una movida de prensa o efectivamente pasaron la noche juntos. Como si fuera poco, Luli Romero escribió en un grupo de Facebook sobre la situación. "Me están escrachando en Tik Tok saliendo del telo con L-Gante, matenme", escribió en primer lugar, por lo que despertó la atención de muchos usuarios.

Los mensajes de Luli Romero, supuesta amante de L-Gante.

"Les iba a pedir que me ayuden a denunciar el video. No se puede ni decir nada en este grupo", acotó de manera sorpresiva tras explicar que se la vio junto al novio de Tamara Báez. Justamente la influencer se mantuvo en silencio y esta no sería la primera vez que versiones de infidelidad se acercan al reconocido músico.

A pesar del material que se difundió, la madre de Jamaica se mostró enfocada en la preparación del primer cumpleaños de la niña. Se espera que el cantante esté presente, ya que por distintas giras faltó a varias celebraciones de la bebé.