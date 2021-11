La novela de Wanda Nara y Mauro Icardi parece haber llegado a un final feliz: tras semanas de fuertes rumores de separación matrimonial, esta semana la pareja se mostró más unida que nunca en una escapada romántica en Dubái, lejos de sus hijos y las habladurías.

“Después de 4 días inolvidables, volvemos a casa. Nos esperan las 5 personitas más importantes de nuestras vidas”, expresó la diva en su cuenta oficial de Instagram el pasado lunes con una foto rodeada por el abrazo del futbolista del Paris Saint-Germain, echando por tierra cualquier vestigio de ruptura.

El posteo de Instagram de Wanda Nara tras su regreso de la "luna de miel" con Mauro Icardi en Dubái.

Si bien no hubo explicaciones públicas que justifiquen la razón de la empresaria para perdonar al delantero, que la engañó con la actriz María Eugenia “China” Suárez en un hotel parisino cuando ella estaba afuera de la ciudad, lo cierto es que el matrimonio tiene intenciones de cuidar su familia y demostrar al mundo que un tropezón no es caída.

Aunque claro, Wanda Nara no se la dejará barata a Mauro Icardi. Así lo remarcó en los últimos días a través de sus historias de la red social de la camarita, donde de forma sutil compartió su forma de pensar con frases potentes que cargan contra la ex Casi Ángeles y que apuntan contra el delantero rosarino.

Un ejemplo de esto se evidenció este miércoles, cuando la hermana de Zaira Nara le dio un “me gusta” a una publicación de “@escrito de frases” que decía: “La diferencia es que tú me vas a engañar con el tipo de mujer que no quieres que yo sea, mientras que yo te voy a dejar por el hombre que siempre quise que fueras, pero no pudiste serlo”.

La insólita publicación de Instagram con un categórico mensaje al que Wanda Nara le dio "like".

La interacción de la diva no solo deja entrever sus sentimientos con la actriz y modelo, que ahora se encuentra rodando parte de la película extranjera Objeto en Jujuy, sino que también abre una nueva incógnita en medio del escándalo conocido como “ Wanda Gate”: ¿estará planeando una venganza aún peor contra su esposo?

Pese a que por momentos parezca que aún tiene un gran recelo y molestia por los actos infieles de su esposo desde hace 6 años, la empresaria y modelo pública y repostea también en sus redes tiernas imágenes con mensajes que apuestan al amor romántico.

Icardi y Nara habrían apostado a reparar su relación.

En otro orden de las cosas, la semana que viene se espera que la señal de cable Star+ emita al aire la entrevista que la “China” Suárez le dio al periodista Alejandro Fantino, en donde hablaron “de un montón de cosas”, según detalló Ángel de Brito en Los ángeles de la mañana (El trece).

Fue una charla profunda, relajada. Dicen que le preguntó un montón de cosas, es una entrevista larga.

Además, se especula que se estrenará posteriormente al especial que Wanda Nara y Mauro Icardi grabarán en Francia con Susana Giménez. “Se está pensando en un pedido de perdón público”, aseguró Pía Shaw en LAM sobre la grabación que durará tres días, y en donde se verá a las celebridades recorrer la ciudad. En tanto, la empresaria dará una entrevista íntima y también visitarán al futbolista en un entrenamiento del PSG que contará con la presencia de los jugadores argentinos Lionel Messi, Ángel Di María y Leandro Paredes.