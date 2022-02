En medio del caos que desató el Wanda Gante , el mediático escándalo por la infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez , mucho se teorizó sobre un posible enfrentamiento entre la tercera en discordia y Wanda Nara . En las últimas horas, se dio a conocer que, efectivamente, la empresaria cosmética contactó a la actriz en medio del caos, exigiendo detalles .

La noticia llegó a través de la pantalla de América TV , en el último ciclo del programa " A la Tarde ". Bajo la conducción de Karina Mazzocco , se discutió la existencia de una picante conversación de WhatsApp entre las dos mujeres, quienes habrían intercambiado mensajes y notas de voz. Ana Rosenfeld , abogada y confidente de Wanda, aseguró la existencia de la charla .

.

"Está dando vueltas y se está ofreciendo a los medios la charla entre Wanda y la China", contó Matilda Blanco, quien recibió el audio de la discordia, durante el programa de farándula. Rosenfeld dijo, para sorpresa de todos, que a ella le llegó lo mismo pero en un escrito de WhatsApp, no audio. Pero afirmó que Wanda le comentó que hubo una conversación entre ambas, aunque desconoce los detalles.

"Está escrita en WhatsApp y hay audios", confirmó Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara.

La letrada y amiga cercana de Nara confirmó la noticia cuando Blanco le preguntó si estaba al tanto de la filtración de la tensa charla entre Wanda Nara y la China Suárez: "Yo también la tengo", afirmó la abogada de la mediática y el delantero de PSG, quien ante las suspicacias de las periodistas que la rodeaban concluyó: "Desconozco cómo pudo trascender".

Los panelistas del programa se debatieron si escuchar el audio al aire o no: "Yo escuché una parte. Ahí se cuentan qué fue lo que pasó ese día", precisó Blanco. Aunque prefirió no filtrar el tenso audio de WhatsApp, la panelista si reveló que, en la conversación, era Wanda la que le reclamaba a la China: "Contame lo que pasó ese día".

Nara e Icardi en boca de todos por supuesta crisis matrimonial

Wanda Nara y Mauro Icardi volvieron a los titulares del mundo por una supuesta nueva crisis de pareja, que las malas lenguas aseguran inició porque el futbolista del PSG no recibió bien la noticia de la nueva relación de la China Suárez. Con Icardi alejado de las redes sociales y una nueva ola de rumores, Ana Rosenfeld y la misma Wanda aseguraron que siguen juntos.

La abogada confirmó en su paso por "A la tarde" que la supuesta riña era inexistente, y que el jugador argentino decidió dar de baja sus propias redes sociales luego de la lluvia de preguntas y mensajes que le dejaron los rumores de una posible ruptura. Por su parte, y siempre en línea con su imagen de influencer, Wanda tomó a Instagram para aclarar cómo está su relación.

La empresaria saludó a sus seguidores desde su gimnasio personal en medio de la polémica, y no tardaron en lloverle los mensajes y 'me gusta's. Entre los miles de comentarios, Nara respondió a un afortunado seguidor que intentó invitarla a salir con él, en medio de los rumores de crisis y de una supuesta separación de la pareja:

" Wanda, si deja a Icardi, te invito a cenar , pero a un restaurante medio pelo. No me da la quita. Pero yo te amaré en la riqueza y en la pobreza, sobre todo en la pobreza ", se declaró el seguidor. Inmediatamente, Wanda le respondió y dejó detalles de su relación con el delantero. " Jajajaj, no dejé a Icardi ", disparó la empresaria, rechazando con gentileza al usuario y asegurando que " estoy felizmente casada ".