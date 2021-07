Este martes se celebró el Día del Amigo en distintas partes del mundo, y pese al contexto pandémico que desalienta a reunirse, fueron muchas las personas que se congregaron en espacios abiertos y cerrados para reafirmar los valores de la amistad. Aunque, por desgracia, no todos corrieron con la misma suerte de sentirse queridos.

"¿Quieren ver algo triste?", escribió un joven twittero en el día de ayer en su cuenta virtual, acompañándo sus palabras con dos capturas de pantalla del chat de WhatsApp de un grupo que mantiene con sus dos supuestos "amigos".

Tiago invitando a sus amigos a comer un asado por el Día del Amigo, sin mucho éxito. Fuente: ( Twitter @tiagocagar).

En las imágenes se puede leer que Tiago, el protagonista, invita con dos días de anticipación a los miembros de "El trío dinámico papuu" a comer un asado a la tarde en su casa por motivo del Día del Amigo. Además, propone llamar a un tal "López" a sumarse a la juntada.

Tres minutos más tarde, uno de los miembros del grupo, le contesta la invitación. Sin embargo, a la brevedad parece haberse arrepentido de su respuesta, ya que en la captura se puede leer que el mensaje "fue eliminado", y desde aquel momento, nunca más volvió a pronunciarse sobre la invitación. El segundo participante tampoco emitió una palabra, ni siquiera un emoji.

Tiago, no obstante, insistió con su propuesta. Al día siguiente, repregunta al grupo, y el segundo "amigo" contesta sin mucho entusiasmo que prefería reunirse por la noche. El antifrión explica los motivos por los cuales le convenía que la juntada fuera por la tarde, pero no hubo caso: le clavaron el visto y nunca más respondieron.

"Eu, ¿quieren o no mañana a la tarde? ¿O no? Confirmen, porfa. Porque sino, fue. Como a las 5 comemos, fue", escribió el usuario al grupo de amigos, que no parecían tales por su fría indiferencia. Finalmente, el 20 de julio, en el Día del Amigo, Tiago les volvió a escribir para expresarles otra muestra de afecto: "Feliz día caposss" (sic).

El joven dejó en evidencia a los supuestos "amigos" que lo dejaron en visto cuando ofreció su casa para reunirse por el Día del Amigo. Fuente: ( Twitter @tiagocagar)

Las fotos que publicó el twittero en su red social llegaron a conmover a más de 100 mil personas que, por pena y por gracia, dejaron un "like" en su posteo. Sin embargo, se podría decir que su historia terminó con un final feliz.

Entre los cientos de miles de comentarios que recibió tras exponer su soledad en una fecha tan movilizadora, se encontraban las respuestas de algunos usuarios que le ofrecieron "caerle" a su casa para hacer el asado, y hasta retrucaron con la propuesta de llevar música, bebidas alcóholicas, y buena onda.

"Pasa la dirección que voy acompañada", "Hola preparo alto fernet y tengo tremendos remix para romper la noche decime si te sirvo", "C pika", "Amigo no tengo asado ni birras, pero si queres tomamos un te con galletitas de agua", "¿Puedo ir?", respondieron los internautas.