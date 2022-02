El youtuber Yao Cabrera, fue nuevamente expuesto ante la Justicia. Se trata de una denuncia que se desprende de una causa anterior, en la que el uruguayo enfrenta cargos por "Trata y Reducción a la Servidumbre", entre otros.

Durante la indagatoria por esta misma causa, realizada el pasado 8 de febrero, el joven se había negado a declarar y posteriormente fue procesado y embargado en $3.000.000 por el Juez Federal de Campana, Adrián González Charvay.

Giovanna De Mitole es el nombre de la víctima, quien en una nueva denuncia realizada el pasado viernes aseguró que tras el procesamiento de Cabrera, éste le habría propinado un ciberataque, tumbando sus cuentas en redes sociales y otras acciones de amedrentamiento en su lugar de trabajo.

Como contrapartida, De Mitole no sólo lo denunció judicialmente, sino que a través de sus redes sociales escrachó al mediático por medio de un video donde se la ve emocionalmente descompensada y rompiendo en llanto tras el amedrentamiento sufrido. En el material, la joven de 22 años sentencia: "Quiero que quede claro que si me llega a pasar algo es culpa de Yao Cabrera".

Además, la damnificada envió un escrito dirigido al juez Charvay, en el que afirma que su cuenta en la red social boicoteada es su “vitalidad laboral y fuente actual de ingresos” y subraya que el hecho “pone de relieve lo que son capaces de hacer los integrantes de la comunidad comandada por Yao Cabrera y sus secuaces de VIRAL y WIFI, integrada por una treintena de Youtubers que juntos lideran a más de 15.000.000 de seguidores dispuestos a seguir sus órdenes”, detalla el manuscrito.

.

En otro pasaje del texto, la joven aseguró: “Quieren callarme, desgastarme y desalentarme, en vista a los resultados judiciales que les han sido adversos y no se detienen ante nada”. Y continuó: “Esta situación nos pone frente a una verdadera organización criminal con un gran poder económico, con un resorte de roles de manera tal, que las acciones hasta ahora resueltas, no sólo no los detienen, sino que con estos ataques tienden a amedrentarme”.

Para cerrar su manifiesto, expresó: “Tengo temor por mi integridad psíquica y física y, ante este nuevo hecho, le pido que revea la no prisión preventiva del procesado - Yao Cabrera - y encausados”.

Con esta novedad, el carácter del procesamiento que dictó la Justicia Federal de Campana el pasado 8 de febrero "sin prisión preventiva" podría sufrir un brusco cambio ya que según los letrados de la joven, entre los riesgos procesales que emanan de las prisiones preventivas se destacan el amedrentamiento y amenazas a denunciantes, testigos y víctimas. A eso se le suma el peligro de fuga y evasión de responsabilidades penales por contar Cabrera con los medios económicos y las relaciones para producirla.

Yao Cabrera y parte de su team "WIFI" (serajusticia.net).

Recordemos que De Mitole denunció al youtuber por haberla reducido a la servidumbre “bajo la promesa de darle un lugar donde vivir y comida, valiéndose del estado de vulnerabilidad de la joven, entre diciembre de 2019 y enero de 2020”, cuando la mujer residía en el barrio cerrado San Marcos ubicado en Escobar, sometiéndola a su poder y voluntad.

De Mitole, diseñadora gráfica, y Mariano Fernández, editor, son ex empleados de las organizaciones VIRAL y WIFI del youtuber, y se sumaron como querellantes en la causa inicial contra Yao Cabrera, en la cual el Manager de Medios Jorge Zonzini lo denunció en 2018 por intentar corromper a menores de edad.