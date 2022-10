El reconocido periodista de televisión y radio Gabriel Schultz brindó una entrevista exclusiva a Gastón Pauls, para el ciclo Seres libres de Crónica HD, y habló sobre la obesidad. "En cualquier adicción podés vivir sin: alcohol, cocaína, cigarrillo. Sin comer, no", resumió sobre la problemática que afecta a millones de personas.

Ante la primera intervención del conductor, el Gabriel Schultz describió que es "un adicto a la comida", y agregó que es "un esclavo de las dietas". "Vivo haciéndolas, con el resultado que se ve. Es decir, es una esclavitud de la cual no puedo liberarme", confesó.

La lucha contra las dietas

"Estoy entrando y saliendo de dietas desde los nueve años", rememoró el también actor antes de explicar: "Me di cuenta de que esto era una adicción desde el momento en el que prefiero, inconscientemente, comer a verme bien".

Gabriel Schultz en Seres Libres habló de su adicción a la comida.

Respecto a esta última frase, el columnista de ciclos muy famosos de la tele argentina reveló: "Cuando estoy más flaco soy feliz, pero eso me pasó muy pocas veces en la vida". "Aunque esa felicidad no alcanza a la satisfacción que me da comer como me gusta", aclaró.

Del mismo modo, Schultz mencionó que siempre hacía dieta con el objetivo de que "cuando esté en el peso, vuelvo a comer lo que me gusta".

Luego de la pregunta de Gastón Pauls referida a su peso, el periodista señaló su dificultad para conseguir ropa de su talle en los locales comerciales y expresó que eso es lo más cerca que estuvo a sufrir discriminación.

La culpa de "ser gordo"

"Lo que tiene de raro el gordo es que todo el mundo piensa que sos gordo porque querés", reflexionó el conductor radial y remarcó: "Yo me lo sigo creyendo un poco porque 'claro, si te gusta morfar jodete'".

En este sentido, el popular columnista lamentó las "normas de la sociedad" para las personas con obesidad que hay en todo el mundo. "Yo me siento culpable de ser gordo", describió ante Pauls.

"Cuando la gordura se convierte en una enfermedad que puede tener consecuencias, ya no hay más chistes", aclaró ante la consulta referida al humor. "Los chistes de gordos los hago y me los hacen. Yo no me ofendo", completó.

Por otra parte, consideró: "Es difícil salir porque la comida es una necesidad fisiológica. Uno necesita comer para vivir. La diferencia es que yo sueño todo el día con que voy a cenar, desde que me levantó".

"Comer algo rico, tomar un vino, lo siento como una especie de recompensa. Y esa es la gravedad de la adicción. No la puedo combatir", comparó Schultz.

"Mi vieja planificando la cena a las siete de la mañana", apuntó como lo que sería uno de los "orígenes" de su adicción a la comida. Algo de lo que Gabriel asegura que es consciente, pero no lo puede afrontar.

"Siempre sueño con lograrlo, pero también tengo innumerables ejemplos de que no puedo hacerlo", mencionó y completó sobre las ocasiones en las que pudo bajar de peso: "Nunca dejé de pensar en la comida".

"Poner tu felicidad en otras cosas que no sean una empanada"

"Soy feliz comiendo", se definió y expresó de manera inconsciente antes de corregirse: "Para mí hacer dieta es no comer". "Lo que todo el mundo dice 'hace ejercicio'. No me gusta", apuntó Schultz y lamentó: "Siempre el deporte para mí fue como una frustración".

"Lo peor es el hecho de sentir que no sos parte de algo que la sociedad acepta", resumió y mencionó que la comida es "una satisfacción y a la vez un problema".

"Si logras poner tu felicidad en otras cosas que no sean una empanada, a la larga esa felicidad es más duradera. Lo otro son cinco minutos de felicidad que te puede dar una comilona", concluyó.