Las redes sociales, en especial Twitter, son terrenos fértiles para quienes gustan de compartir anécdotas bizarras. Claro está, quien elige contar algo públicamente en ese espacio, sabe que automáticamente se somete a los comentarios más desopilantes e inesperados, con toda una gama de opiniones que los internautas expresan sin pedir permiso.

Es el caso del usuario @Wait_Man quien compartió una situación de la vida cotidiana pero vivida por un “amigo”. Ocurrió que el hombre se encontraba cenando con su hija adolescente y su otro hijo más chiquito. En ese momento, el padre les ofreció a sus hijos tallarines con brócoli y su hija le comentó que no le gustaba esa verdura. Fue así que el chico, con la naturalidad e inocencia de un niño, le dijo. “Qué no, si yo vi que tenías un brócoli chiquito en el cajón de tu cuarto’”, remató.

yo pensando que era un dildo verde con forma de brocoli — AAAA (@sunshine_entity) February 27, 2022

El tweet obtuvo más de 3200 retweets y casi 110 mil me gusta y un sinfín de comentarios de todo tipo: “Yo pensando que era un dildo verde con forma de brocoli”. “5 minutos pensando qué juguete sexual era... jamás se me ocurrió que era un cogollo ... mala mía jjajajaja”, bromearon las usuarias @sunshine_entity y @SilvanaNoemiRi6 dando a entender un posible doble sentido del mensaje.

5 minutos pensando que juguete sexual era... jamás se ne ocurrió que era un cogollo ... mala mía jjajajaja — Silvana Noemi Riquelme (@SilvanaNoemiRi6) February 27, 2022

Otros, se sumaron con sus propias historias: “Me pasó algo comparable. Mi hijo menor tenía siete años y en la escuela le pidieron a cada chico que dijera el nombre de una planta. Habituado a las plantas del balcón que manejaban sus hermanos, dijo ‘marihuana’ ”, contó @WinogradVictor.

Me pasó algo comparable. Mi hijo menor tenía siete años y en la escuela le pidieron a cada chico que dijera el nombre de una planta. Habituado a las plantas del balcón que manejaban sus hermanos, dijo “marihuana”. — Wino (@WinogradVictor) February 27, 2022

Más virales

En contexto del reciente comienzo de clases y todos los preparativos que incluyen, una joven madre contó en Twitter un insólito episodio que vivió gracias al padre de su hijo.

"Llego de trabajar y mi hijo me dice 'papi vino a verme y me trajo un regalito', me trae dos guardapolvos. El pibe va a colegio privado. Esta historia no tiene remate", aseguró @BeSurez.

En los comentarios, decidió aclarar que además, "la semana pasada le había prometido una camiseta de fútbol", por lo que el nene estaba esperando muy ansiosos ese regalo, "y este pelotu... le cae con dos guardapolvos". Cientos de mujeres se vieron reflejadas y en cuestión de horas el tuit se volvió viral.

Llegó de trabajar y mi hijo me dice "papi vino a verme y me trajo un regalito",me trae 2 guardapolvos,el pibe va a colegio privado. Esta historia no tiene remate. — Be ���� (@BeSurez1) February 26, 2022

Decenas de chicas aprovecharon la oportunidad para comentar sobre situaciones similares que pasaron con sus exparejas. "Hoy el padre de Joa me mandó con la nena 4 kilos de harina", relató Alma. "Esto muestra todas las veces que lo llevó o fue a buscar al colegio", manifestó Nati a lo que la tuitera le respondió que el gran total fue de "cero".

"Fines de diciembre el padre pregunta cuándo termina el colegio. Con mi cara de pocos amigos le dije que ya había terminado y le dieron el boletín. ¿En dónde viven?", se preguntó otra chica. "Una vez me quiso venir a faltar el respeto a mi casa diciéndome mala madre a lo que respondí, '¿Cómo se llama la maestra de tu hija?'. Silencio", aportó Nazarena.